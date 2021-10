Bevölkerung in Augsburg: Kein Wachstum um jeden Preis

Plus Augsburg ist wieder unter die Marke von 300.000 Einwohnern gesunken. Das gibt der Stadt Zeit, dringende Probleme gezielt anzugehen.

Die 300.000. Bürgerin Augsburgs war am 1. Dezember 2019 im Josefinum zur Welt gekommen. Bald wird die kleine Melba zwei Jahre alt, doch Augsburg ist längst wieder unter die „magische“ Einwohnerzahl gefallen. Ein Grund enttäuscht zu sein, ist das nicht. Die Infrastruktur hatte mit dem schnellen Bevölkerungswachstum der vergangenen Jahre ohnehin kaum Schritt halten können.