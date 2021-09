Brand in Karolinenstraße: Schneller Löschtrupp verhindert das Schlimmste

Plus Die Einsatzkräfte waren beim verheerenden Brand in der Karolinenstraße in Augsburg rasch zur Stelle. Dennoch ist ein Verlust unersetzbar.

Beim Großbrand in der Karolinenstraße am Wochenende ist die Augsburger Berufsfeuerwehr, unterstützt von weiteren Einsatzkräften, an ihre Grenzen gegangen, die Feuerwehrleute und viele andere haben Enormes geleistet. Mit einer konzertierten Aktion unter Führung des städtischen Krisenstabs konnte das Schlimmste verhindert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

