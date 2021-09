Kommentar

07:00 Uhr

Schulbaustellen: Die Stadt agiert zu planlos

Plus Seit Jahren werden Sanierungen aus Geldmangel geschoben oder gestrichen. Die Augsburger Verwaltung hat offenbar keine Idee, wie sie den Stau bewältigen soll.

Von Miriam Zissler

Die Reihe der Maßnahmen an Augsburger Schulen, die dringend erledigt werden müssten, war lang, ist lang und wird auch nicht so schnell abgearbeitet sein. Das ist leider Realität. Zum einem fehlt es am Geld, Augsburg wird den riesigen Sanierungsstau alleine finanziell niemals bewältigen können, Freistaat und Bund müssen sich also stärker einbringen. Letztlich fehlt es aber auch an Personal, das Planung und Umsetzung begleiten kann. An was es im Augsburger Bildungsreferat und Schulamt ganz offensichtlich aber auch krankt, ist ein Plan, wie diese Mammutaufgabe Schulsanierungen geschultert werden kann. Und das ist leider schon seit Jahren so.

