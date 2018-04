vor 23 Min.

Kommt Michael Rauscher mit Roger Cicero in die nächste Runde?

Michael Rauscher hat es unter die besten acht Sänger bei "DSDS" geschafft. Am Samstag singt er bei der zweiten Live-Show ein Lied von Roger Cicero.

Die Jury hatte der sympathische Fliesenleger schon längst von sich überzeugt. Mit der ersten Live-Shows hat er jetzt auch die Zuschauer in seinen Bann gezogen.

Von Tanja Ferrari

Mit "Hulapalu" von Andreas Gabalier hat Michael Rauscher in der vergangenen Woche nicht nur die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS), sondern auch die Zuschauer beeindruckt. Ein Erfolg, obwohl der singende Fließenleger aus Augsburg mit dem Schlager erst überhaupt nicht glücklich war. Ob er mit der Liedauswahl für die Mottoshow am Samstag zufriedener ist? Wir haben nachgefragt.

Was war es für ein Gefühl, die erste Live-Show zu eröffnen?

Michael Rauscher: Es hat mir sehr viel bedeutet, auf der Bühne zu stehen. Ich hoffe, dass man mir die Freude am Singen auch immer ansieht. Die erste Live-Show am vergangenen Samstag hat einfach nur Spaß gemacht - am liebsten würde ich jeden Tag im Rampenlicht stehen.

War die Nervosität besonders groß?

Rauscher: Natürlich war die Aufregung vor der ersten Live-Show besonders groß. Als ich die Bühne allerdings betreten hatte, war die Angst wie weggeblasen, ich konnte mich auf meinen Song konzentrieren und abliefern. Vor meinem Auftritt hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie das Publikum reagieren würde. Wenn man nicht weiß, wie man ankommt, steht man zusätzlich unter Strom.

Wie gut sind Sie mit der Songauswahl der ersten Live-Show klargekommen?

Rauscher: Eigentlich ist Schlager nicht so mein Ding, zumindest höre ich lieber Musik der 1950er und 1960er Jahre. Dieter Bohlen hatte in der Show den Zuschauern sogar verraten, wie blöd ich "Hulapalu" fand und dass es definitiv nicht mein neuer Lieblingssong werden wird. Ich habe die Chance aber genutzt, um allen zu zeigen, dass ich es trotzdem schaffe, einen guten Auftritt abzuliefern. Auch wenn der Sprung von Frank Sinatra zu Andreas Gabalier recht groß ist.

Wie zufrieden waren Sie mit Ihrer Performance?

Rauscher: Ich bin mit meinem ersten Live-Show-Auftritt eigentlich sehr zufrieden. Die Jury hat mich auch wirklich sehr gelobt. So etwas wie den besten Auftritt gibt es eigentlich aber gar nicht. Deshalb möchte ich mich bei der nächsten Show zusätzlich steigern und meine Sache noch ein kleines Stückchen besser machen.

Freuen Sie sich schon auf den nächsten Auftritt am Samstag?

Rauscher: Ich möchte mich nicht auf den Lorbeeren der vergangenen Woche ausruhen. Tatsächlich bin ich auch immer froh, wenn von der Jury Kritik kommt. Besonders aus den Dingen, die man schlecht gemacht hat, kann man am meisten lernen.

Wie bereiten Sie sich auf die zweite Show vor?

Rauscher: Zu den Proben geht es morgens immer in die Kölner MMC-Studios. Dieses Mal bin ich vor dem Auftritt natürlich nicht mehr ganz so nervös und gehe entspannter an die Sache heran. Man kennt ja mittlerweile die Bühne und das Publikum. Obwohl das natürlich auch von Show zu Show anders sein kann.

Welchen Song gibt es dieses Mal bei Ihrem Auftritt zu hören?

Rauscher: Wir setzen uns meist zusammen und suchen die Songs gemeinsam aus. Dieses Mal ist der Song genau mein Ding. Ich werde am Samstag "Schieß mich doch zum Mond" von Roger Cicero zum Besten geben.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen am Samstag ein?

Rauscher: Die Konkurrenz ist sehr stark. Ich bin jetzt unter den letzten acht Sängern von mehreren tausend Bewerbern. Gewinnen möchte ich natürlich trotzdem, sonst hätte ich mich nicht bei der Show beworben. Deshalb sind auch die Zuschauer so wichtig für mich. Ich freue mich, dass ich vor allem aus Augsburg viel Unterstützung bekomme und die Menschen versuchen mich weiterzubringen.

Am Samstag, 21. April, ist der singende Fliesenleger ab 20.15 Uhr wieder live auf der großen "DSDS" Bühne bei RTL zu sehen. Er singt "Schieß mich doch zum Mond" von Roger Cicero. Ob es Michael Rauscher in die nächste Runde schafft, können Sie per Telefon- oder SMS-Voting mitentscheiden.