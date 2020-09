16:45 Uhr

Kurioser Fund: Polizist stößt im Urlaub auf gestohlenes Auto

Ein Polizist hat ein gestohlenes Auto aus Augsburg zufällig beim Urlaub in Traunstein in Oberbayern entdeckt.

In Augsburg wird ein Oldtimer gestohlen, ein auffälliger blauer Opel, Jahrgang 1984. Als ein Beamter das Auto an einem Bahnhof in Oberbayern entdeckt, wird er stutzig.

Ein Augsburger Polizist hat im Urlaub in Oberbayern ein in Augsburg gestohlenes Auto entdeckt. Nach Angaben der Polizei war der blaue Oldtimer, ein Opel Kadett Jahrgang 1984, vor zwei Wochen in der Frohsinnstraße gestohlen worden. "Der auffällig hellblaue Opel Kadett war am rechten Fahrbahnrand abgestellt", hieß es damals.

Augsburger Polizist entdeckt im Urlaub einen gestohlenen Oldtimer

Nun entdeckte der Beamte aus Augsburg den gestohlenen Wagen während eines Urlaubsaufenthaltes in Traunstein zufälligerweise am dortigen Bahnhof und konnte zur Freude des eigentlichen Besitzers dafür sorgen, dass das Auto sichergestellt wird. Die Polizei vermutet, dass ein bislang unbekannter Täter den Opel in Augsburg kurzgeschlossen und in Traunstein abgestellt hat.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)

