"La Strada" 2019 in Augsburg: Termine und Programm

Vom 26. bis 28. Juli 2019 läuft in Augsburg das Straßenkünstlerfestival "La Strada". Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Termine und Programm auf einen Blick.

Bald ist es wieder soweit: Am 26. Juli startet das Festival "La Strada" in der Augsburger Innenstadt. Auf dem Rathaus- und Holbeinplatz werden zahlreiche Bühnen aufgebaut, auf denen über drei Tage hinweg die verschiedensten Künstler auftreten werden. Von Live-Musik bis hin zu Magic-Shows - den Zuschauern wird so einiges geboten werden.

"La Strada" 2019: Das Programm am 26. 7.19

Holbeinplatz

Rathausplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Colin Campell

18.10 - 18.50 Uhr: Cronopia

18.50 - 19.30 Uhr: Circo Delirio

19.30 - 20.10 Uhr: Estupida Compania

20.10 - 20.50 Uhr: Jay.P

20.50 - 21.30 Uhr: Sven from Sweden

21.30 - 23.30 Uhr: mensch mayr!

16.30 - 17.00 Uhr: Sportakrobatikverein Augsburg Hochzoll 1957 e.V.

17.00 - 17.40 Uhr: Akro Kraks

17.40 - 18.20 Uhr: Merlin

18.20 - 19.00 Uhr: Monk

19.00 - 19.40 Uhr: Monsieur & Pianistin Nora Born

19.40 - 20.20 Uhr: Cyr Siux

20.20 - 21.00 Uhr: Alegro Andante

21.15 - 22.30 Uhr: Cobario

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Cobario

"La Strada" in Augsburg: Programm am 27. Juli 2019

Holbeinplatz

Rathausplatz

17.30 - 18.10 Uhr: Alegro Andante

18.10 - 18.50 Uhr: Monsieur & Pianistin Nora Born

18.50 - 19.30 Uhr: Cyr Siux

19.30 - 20.10 Uhr: Merlin

20.10 - 20.50 Uhr: Akro Kraks

20.50 - 21.30 Uhr: Monk

21.30 - 23.30 Uhr: mensch mayr!

16.30 - 17.00 Uhr: STAC Festival-CREW

17.00 - 17.40 Uhr: Circo Delirio

17.40 - 18.20 Uhr: Jay.P

18.20 - 19.00 Uhr: Sven from Sweden

19.00 - 19.40 Uhr: Estupida Compania

19.40 - 20.20 Uhr: Cronopia

20.20 - 21.00 Uhr: Colin Campell

21.15 - 22.30 Uhr: Sun Division

22.30 - 22.45 Uhr: Feuerwerk

22.45 - 23.30 Uhr: Sun Division

Das Programm bei "La Strada", dem Straßenkünstlerfestival in Augsburg am 28. Juli 2019

Holbeinplatz

Rathausplatz

Während "La Strada" 2018 musste das große Feuerwerk am Samstag wegen eines Bombenfundes in Augsburg-Herrenbach aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Auch dieses Jahr sind wieder Feuerwerke geplant. (AZ)

17.30 - 18.30 Uhr: Die Talentbühne

18.30 - 20.00 Uhr: La Grande Finale

20.30 - 22.30 Uhr: La Grande Finale

18.00 - 18.30 Uhr: DA F.U.N.K Tanz Studios

18.30 - 20.00 Uhr: La Grande Finale

20.30 - 22.30 Uhr: La Grande Finale

