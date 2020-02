vor 35 Min.

Mann belästigt zwei Mädchen sexuell am Klinkertor

Zwei Mädchen sind an der Tramhaltestelle Klinkertor von einem Unbekannten belästigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagabend kurz vor 21 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann an der Straßenbahnhaltestelle „Klinkertor“ zwei Mädchen sexuell belästigt. Der Unbekannte hielt zwar einen Rucksack vor seinem Körper, so die Polizei – die Mädchen hätten aber dennoch erkennen können, dass er sich dahinter entblößt hatte.

Die Mädchen rannten davon und alarmierten die Polizei. Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank sein. Er hat dunkle, wellige Haare bis zum Kinn, trug einen Dreitagebart und wirkte ungepflegt. Der Täter sprach Hochdeutsch. Hinweise erbittet Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (eva)

