vor 19 Min.

Mann überfällt 14-Jährigen und muss in U-Haft

Zwei Fußgänger helfen dem Opfer

Es war Mittag, als ein 14 Jahre alter Junge mit seinem Fahrrad am Donnerstag die Friedberger Straße entlangfuhr. Im Bereich der Hochzoller Straße musste er an einer roten Ampel warten. Plötzlich wurde der Schüler angegriffen. Nach Angaben der Polizei versuchte ein 42-jähriger Mann, ihn vom Fahrrad zu schubsen und sein Rad sowie seine Wertsachen zu stehlen.

Als zwei junge Fußgänger aus Augsburg, 17 und 18 Jahre alt, sahen, dass der Erwachsene den Jungen attackierte, schritten sie ein. Der 17-Jährige konnte den Angreifer vom Schüler fernhalten. Laut Polizei verhinderte er dadurch weitere Übergriffe auf den Jugendlichen und den Diebstahl der Sachen. Der couragierte 17-Jährige rief um Hilfe. Zufällig kam ein Polizeibeamter mit einem Streifenwagen vorbei. Der Täter flüchtete, doch der Polizist konnte ihn in einem nahe gelegenen Gebäude stellen. Weitere Einsatzkräfte wurden angefordert, der 42-Jährige wurde festgenommen. Nicht nur da leistete er Widerstand, sondern auch, als er in den Arrest gebracht wurde.

Zwei Polizeibeamte wurden mehrfach von ihm getreten, sie blieben jedoch unverletzt. Auch der Junge und die helfenden Passanten kamen ohne Verletzungen davon. Da der Angreifer offensichtlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei ihm handelt es sich, so die Polizei, um einen Letten mit Wohnsitz in Augsburg. Der 42-Jährige kam wegen des dringenden Verdachts des versuchten Raubes, des versuchten Diebstahls, der versuchten Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft. (ina)

