Migranten in der Augsburger Politik: „Repräsentation ist nicht gegeben"

Knapp 50 Prozent der Augsburger haben Migrationshintergrund. Im Stadtrat spiegelt sich das aktuell nicht wider. Ist das ein Problem?

Tülay Ates-Brunner: Wenn man sich den Stadtrat und die Stadtpolitik anschaut, ist eine Repräsentation der Bürger mit Migrationshintergrund nicht annähernd gegeben. Das ist keine Augsburger Besonderheit, sondern ein bundesweites Phänomen. Aber gerade in der Kommunalpolitik, die konkret Dinge bewegen kann, wäre es wichtig, dass alle Bevölkerungsgruppen in den Gremien sitzen; wobei man einen differenzierten Blick auf das Ganze haben muss – Migrationshintergrund ist nicht die allein entscheidende Größe. Wenn jemand mit Migrationshintergrund im Stadtrat sitzt, repräsentiert er ja nicht die knappen 50 Prozent der Stadtgesellschaft. Faktoren wie das Alter, das Geschlecht, die Berufsausbildung etc. spielen auch eine entscheidende Rolle. Man muss aber feststellen: Bei der anstehenden Wahl ist eine größere Vielfalt auf den Listen und Plakaten zu erkennen.

Machen Stadträte mit Migrationshintergrund eine andere Politik?

Tülay Ates-Brunner: Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund haben dieselben Bedürfnisse, sei es als Eltern, als Arbeitnehmer oder als Bürger. Sie wollen Kita-Plätze, gut ausgestattete Schulen, gute Arbeitsbedingungen, bezahlbare Wohnungen. Aber ich glaube, dass weitere Themen existieren, bei denen sich aus einer Migrationsbiografie ein anderer Blickwinkel ergibt: Bildungsgerechtigkeit, Altersarmut, Teilhabechancen, Diskriminierung am Arbeits- oder Wohnungsmarkt. Wir sind an einem Zeitpunkt, an dem Verhältnisse neu ausgehandelt werden. Ich nutze und erweitere da gerne ein Bild des Soziologen Aladin El-Mafaalani. Wenn man sich die Stadt als Haus vorstellt, hat die erste Generation der Gastarbeiter im Keller gelebt und gearbeitet, die zweite Generation hat sich ins Wohnzimmer vorgearbeitet, und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo die dritte oder vierte Generation am Tisch sitzen und mitentscheiden möchte, was es zu essen gibt.

Gibt es ein neues Selbstbewusstsein?

Tülay Ates-Brunner: Bei den sogenannten Gastarbeitern waren die Aufgaben und Rollen klar definiert, und beide Seiten waren damit einverstanden. Man lebte in eigenen Welten, ohne aktiv an einem Miteinander zu arbeiten. Aber für die Nachkommen ist Deutschland die einzige Heimat, die sie kennen. Es ist selbstverständlich, dass sie die eigene Umwelt mitgestalten wollen. Die neue Generation sucht ihren Platz in der Gesellschaft und auch Anerkennung für sich und das, was ihre Eltern geleistet haben. Es ist klar, dass mit einer größeren Vielfalt auch mehr Meinungen und Konfliktlinien einhergehen, aber davor darf die Politik nicht zurückschrecken, wenn sie die Wählerschaft breit repräsentieren möchte.

Können Sie alteingesessene Augsburger verstehen, die sich fragen, wo ihre Interessen im Stadtrat bleiben?

Tülay Ates-Brunner: Letztendlich sollte es keine Rolle mehr spielen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, sondern es sollte um gute Stadtpolitik gehen. Dennoch: Ein Angstthema aus der Tatsache zu machen, dass nun mehr politische Teilhabe stattfindet, ist nicht aufrichtig. Jahrzehntelang wurde gefordert, dass Migranten sich integrieren sollen. Nun tun sie es, und dann ist es auch nicht recht. Im Grunde stecken angstbeladene Vorurteile dahinter, wie dass eine Person mit Migrationshintergrund die Werte des Grundgesetzes nicht akzeptieren will. An einer Reinigungskraft mit Migrationshintergrund stört sich niemand, aber sobald es um Machtverteilung geht, wird es zum Problem. Wir müssen uns von der defizitorientierten Betrachtung der Migration verabschieden. Viele von denjenigen, die mit Migrationshintergrund auf einer Kandidatenliste stehen, mussten mehr als andere leisten, um dorthin zu gelangen, weil sie schlechtere Startbedingungen hatten. Wenn es jemand mit Migrationshintergrund in den Stadtrat schafft, hat das hohe Signalwirkung. Es stärkt den Glauben an die Chancengleichheit. Wenn ein Arbeitgeber einen Bewerber wegen seiner Herkunft ablehnt, verstößt er gegen das Gesetz. Das sollte jeder Wähler im Hinterkopf haben.

Aber gibt es nicht wirklich einen Zusammenhang zwischen Migration und Defiziten? Schüler mit Migrationshintergrund haben in der Schule statistisch gesehen eher Probleme.

Tülay Ates-Brunner: Man muss sich fragen, warum Defizite bestehen. Liegt es nicht vielmehr darin, dass unser Bildungssystem in Bezug auf die soziale Herkunft höchst selektiv ist? Dies wird von der OECD bestätigt. Wie können wir es uns als Volkswirtschaft leisten, solche Potenziale zu verschenken? Es sind die Strukturen und Rahmenbedingungen, auf die es ankommt. Sie sind die eigentliche Ursache für die Defizite, nicht der Migrationshintergrund. Ziel muss sein, diesen Kreislauf zu durchbrechen.

Zur Person: Tülay Ates-Brunner ist studierte Volkswirtin und Geschäftsführerin des Vereins Tür an Tür, der Träger von Integrationsprojekten ist.