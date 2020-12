vor 21 Min.

Nach Brand in Lechhausen: Bewohner stirbt an Verletzungen

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Lechhausen ist ein Bewohner seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei hat die genaue Brandursache ermittelt.

Von Ina Marks

Nach dem verheerend Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lechhauser Katzbachstraße vergangenen Mittwoch hat die Polizei eine traurige Nachricht: der 59 Jahre alte Mann, in dessen Wohnung am Abend das Feuer plötzlich ausgebrochen war, ist an den Folgen seiner Brand- und Rauchgasverletzungen gestorben. Eine weitere 73 Jahre alte Bewohnerin des Fünf-Parteienhauses, die ebenfalls mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden war, befinde sich laut Polizei derzeit nicht in Lebensgefahr. Die Seniorin ist immer noch in stationärer Behandlung.

Brand in Lechhausen ging von Heizdecke aus

Bislang sprach die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache. Inzwischen berichtet sie, dass ein unsachgemäßer Umgang mit einer Heizdecke das Feuer verursacht habe. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass beim Gebrauch von Heizdecken und anderen elektrischen Geräten die Herstellerangaben genau beachtet werden müssen.

Der Brand hatte die Wohnung im Parterre vollständig verwüstet. An besagtem Abend hatten sich in dem Mehrfamilienhaus dramatische Szenen abgespielt. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr mussten sechs Frauen und Männer aus dem Haus retten, einen Mann sogar über die Drehleiter.

