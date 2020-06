16:49 Uhr

Neunte Corona-Demo verläuft ruhig

Auf dem Plärrergelände versammelten sich abermals mehrere hundert Demonstranten. Aktivisten planen kommende Woche Protestzug in die Innenstadt.

Auf dem Plärrergelände haben sich am Samstagnachmittag trotz durchwachsenen Wetters abermals mehrere hundert Demonstranten versammelt, um für eine Aufhebung der corona-bedingten Einschränkungen zu demonstrieren. Es handelte sich um die inzwischen neunte Kundgebung. Wie zuletzt dürfte die Zahl der Teilnehmer bei 300 bis 400 gelegen haben, nachdem in der Vergangenheit bis zu 800 Demonstranten kamen. Man wolle weiter Durchhaltevermögen zeigen, so Alexander Linder von der Vereinigung „Grundrechte wahren“. Das Corona-Virus werde in der Öffentlichkeit als weitaus gefährlicher dargestellt als es wirklich sei. Es sei nur eines von unzähligen Viren. Die aktuell niedrigen Infiziertenzahlen auch in Augsburg rechtfertigten die noch vorhandenen Einschränkungen keinesfalls.

Die Kundgebung verlief in ruhigen Bahnen. Die Teilnehmer mussten laut Auflagenbescheid der Stadt keine Masken tragen, allerdings galt ein Mindestabstands-Gebot. Das Plärrergelände war während der Veranstaltung als Parkplatz gesperrt.

Kommenden Samstag wollen die Aktivisten eine so genannte „Critical Mass“ nach dem Vorbild der freitäglichen Ausfahrt von Rad-Aktivisten auf die Beine stellen. Dann soll es ab 15.30 Uhr ausgehend vom Plärrergelände einen Demonstrationszug in die Innenstadt und wieder zurück zum Thema Corona-Einschränkungen geben. (skro)

