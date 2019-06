Oberhausens Image wird sich ändern

In der Ulmer Straße stehen wenige Geschäfte leer, doch sie werden durch die hauptsächlich migrantische Bevölkerung geprägt. Das bringt auch Vorteile mit sich.

Oberhausen genießt bei manchen Augsburgern nicht den besten Ruf. Das mag an der Drogenszene auf dem Helmut-Haller-Platz liegen oder auch am hohen Migrantenanteil, der nicht jedem behagt. Doch den Stadtteil auf diese Merkmale zu reduzieren, wäre unfair. Oberhausen hat viel mehr zu bieten, zudem steht es vor einer großen Weiterentwicklung.

Oberhausen ist ein lebendiger Stadtteil mit einer gemischten kulturellen Gesellschaft. Exemplarisch dafür steht die Ulmer Straße. Mann kann über die vielen türkischen Brautmodenläden, Döner- und Barbershops meckern. Man kann ihnen aber auch positiv begegnen und sie als Zugewinn zu den alteingesessenen Geschäften betrachten, zumal viele der neuen Angebote wirtschaftlich gut funktionieren.

Es ist keine Oberhausener Besonderheit, dass sich der Handel seit vielen Jahren in einer Phase des Wandels befindet. Veränderungen gibt es auch in anderen Teilen Augsburgs. Und wenigstens stehen in der Ulmer Straße kaum Geschäfte leer. Sie ist ein lebhaftes Zentrum und wird es sicherlich bleiben. Denn Oberhausen wird allein durch die beiden Neubaugebiete in den nächsten Jahren wachsen. Gut vorstellbar, dass sich dann vor allem junge Familien dort ansiedeln. Denn der Stadtteil hat eine gute Infrastruktur samt Verkehrsanbindung in die Innenstadt oder durch den Bahnhof auch nach München. Sicherlich wird die Weiterentwicklung das Image des Viertels aufwerten.

