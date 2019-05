vor 18 Min.

Party und Pyro: Galatasary-Fans feiern in der Innenstadt

Fans von Galatasaray Istanbul feiern den Titelgewinn ihres Teams in der Augsburger Innenstadt, brennen im Meister-Rausch Bengalos ab. Jetzt droht ein Nachspiel.

Wenn sich der Lieblingsklub den Meistertitel sichert, können einem schon mal die (Party-)Pferde durchgehen. Nachdem sich Galatasaray Istanbul am Sonntagabend in der Türkei zum 22. Mal zum Meister gekürt hatte, ließen es zahlreiche Fans des türkischen Spitzenclubs in der Augsburger Innenstadt ordentlich krachen.

Etwa 100 Anhänger des frisch gekürten türkischen Meisters sammelten sich am Herkulesbrunnen in der Augsburger Innenstadt. Immer wieder war ihr Schlachtruf "Cimbom" zu vernehmen, viele Fans waren in orange-roten Trikots unterwegs, schwenkten Fahnen und feierten lautstark.

Einige Galatasaray-Fans erwarten Anzeigen

Im Übermut der Gefühle wurden auch einige Böller und Bengalos gezündet. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch verboten.

Für mindestens drei Galatasaray-Fans hat die Meister-Party, bei der die Polizei mit 24 Beamten im Einsatz war, deshalb auch ein Nachspiel. Sie erwarten laut Polizeiangaben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Einem weiteren Feierwütigen droht eine Anzeige wegen Beleidigung. (tf)

Themen Folgen