„Pauli kocht“ jetzt auch in Augsburg

Die Augsburgerin Anja Licht hat mit ihrem Start-up „Pauli kocht“ einen eigenen Laden in Augsburg eröffnet. Was es dort alles gibt.

Die Augsburgerin Anja Licht hat mit ihrem Start-up „Pauli kocht“ einen eigenen Laden in Augsburg eröffnet. Am Mauerberg 26 bietet sie nun ihre eigenen Gewürzkreationen – die unter anderem bei Rewe gelistet sind – , sowie alles rund um das Thema individuelle Ernährung und buntes Kochzubehör an.

Nach dem Gewinn eines bundesweiten Start-up-Wettbewerbs betrieb Licht zunächst ein Jahr lang einen kleinen Laden in Münchens größten Einkaufszentrum PEP (ähnlich der City-Galerie). Nun ist der subventionierte Mietvertrag ausgelaufen und die Augsburgerin entschloss sich, mit ihrem Laden und dem Onlineshop zurück in ihre Heimatstadt zu ziehen. Weil die Flächen am Mauerberg größer sind als zunächst benötigt, ist Ehemann Marco Licht mit seinem Konzept von Coworking-Arbeitsplätzen ebenfalls vor Ort. Er bietet neben Arbeitsplätzen und Konferenzräumen auch ein Fotostudio unter anderem für Produktfotografie an.

