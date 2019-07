Pflegekritiker Fussek: "Viele Pflegeheime sind rechtsfreie Räume"

Plus Claus Fussek ist nicht überrascht über die Missstände in einem Augsburger Heim. Warum er zwei Angehörige lobt und das Verhalten vieler Pflegekräfte kritisch sieht.

Herr Fussek, seit über 30 Jahren benennen Sie Missstände in der Pflegebranche. Wie sehr überraschen Sie die unlängst öffentlich gewordenen Missstände in einem Augsburger Heim?

Claus Fussek: Gar nicht. Es gibt kaum ein Heim ohne Mängel. Was mich aber überrascht, sind die beiden Angehörigen, die damit zuerst an die Öffentlichkeit gegangen sind. Hut ab. Sie verdienen eine Auszeichnung für Zivilcourage. Wie viele Heimbewohner hat das Haus am Schäfflerbach?

Derzeit sind es 154 ...

Fussek: Und da haben sich anfangs nur zwei Angehörige öffentlich über die Missstände beschwert? Umso größer ist mein Respekt vor ihnen. Mit ihrem Mut haben sie sicherlich vielen anderen Angehörigen ein schlechtes Gewissen gemacht. Aber für mich ist es bizarr, dass sie sich erst an die Öffentlichkeit wenden mussten, damit etwas passiert.

Wer hätte denn Ihrer Meinung nach auf die Missstände hinweisen sollen?

Fussek: Es wäre Aufgabe der Pflegekräfte gewesen, sich bei Überlastung bei der städtischen Heimaufsicht oder beim MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Anm. d. R.) zu melden, meinetwegen auch anonym. Das ist der Weg, um bekannte Probleme frühzeitig zu thematisieren. Generell aber kann man sagen, dass in allen Einrichtungen, in denen Missstände aufgedeckt werden, das Frühwarnsystem versagt hat.

Wie funktioniert ein Frühwarnsystem in einer Pflegeeinrichtung?

Fussek: Das Frühwarnsystem ist die Heimleitung selbst. Eine gute Leitung hat die Einstellung, dass sie keine Kontrollen durch die Heimaufsicht braucht. Schließlich hat sie die Kontrolle 365 Tage im Jahr im Heim selbst. Nämlich durch kritische Angehörige, Besucher und ehrliche Pflegekräfte. Eine selbstbewusste Heimleitung nimmt diese Kritik ernst. Ich kenne einen Heimleiter, der sagt, jede Beschwerde sei ein Segen. Nur so könne es Verbesserungen geben.

Eigentlich könnten Angehörige und Pflegekräfte doch viel bewirken ...

Fussek: Würden sich Pflegekräfte untereinander und auch mit den Angehörigen solidarisieren, dann hätte die Pflege eine enorme Macht. Die wäre größer als jede andere Lobby in Deutschland. Schließlich kann es doch niemanden geben, der ernsthaft für schlechte Pflege unserer Eltern und gegen bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung ist. Stattdessen aber sind viele Pflegeheime weitestgehend rechtsfreie Räume, in denen ein Klima des Wegschauens und der Angst herrscht.

Claus Fussek (66) ist ein bundesweit bekannter Pflegekritiker. Bild: Marcus Schlaf

Warum?

Fussek: Die meisten Menschen haben Angst, dass ihre Angehörigen im Heim für Kritik oder Beschwerden büßen müssen. Hundert Prozent der Angehörigen, die sich bei mir über eine Einrichtung beschweren, bitten um Anonymität. Das ist doch bezeichnend. Selbst meine eigene Mutter sagte zu mir, als sie vorübergehend in einer Klinik war: „Versprich mir, dass du dich nicht beschwerst. Ich habe Angst.“

Heimbewohner und Angehörige haben Angst vor denen, die sich um sie kümmern?

Fussek: Viele kritische Pflegekräfte sind aufgrund der Belastungen gegangen oder krank geworden. Sie können oder wollen das System nicht mehr mittragen. Die Empathischen unter ihnen werden immer weniger. Die meisten Pflegekräfte wissen inzwischen, dass ihnen nichts passiert. Lehrkräfte von Pflegeschulen erzählen mir unter der Hand, dass da zum Teil Menschen vor ihnen sitzen, denen sie ihre Eltern niemals anvertrauen würden.

Warum ergreifen die von ihnen angesprochenen unmotivierten Menschen den Beruf?

Fussek: Weil sie vom Arbeitsamt geschickt werden. Aufgrund des Pflegenotstands gilt ein Satz: Je größer die Verzweiflung, je niedriger die Ansprüche. Unter vier Augen bekomme ich in der Pflegebranche oft Recht. Nur öffentlich gibt das niemand zu. Das Image eines guten Pflegesystems soll aufrechterhalten bleiben. Dabei kollabiert es seit Jahrzehnten. Stellen Sie sich mal vor, kleine Kinder würden zu Hause erzählen, sie hätten Angst vor den Erzieherinnen. Was meinen Sie, was es da plötzlich für einen Aufstand geben würde.

Haben pflegebedürftige Menschen keine Lobby?

Fussek: Es gibt leider nicht nur die sich kümmernden und kritischen Angehörigen. Es gibt auch diejenigen, die offensichtlich kein Interesse an ihren pflegebedürftigen Verwandten haben – aus welchen Gründen auch immer. Es kann sein, dass sie keine Zeit haben oder aus schlechtem Gewissen heraus wegschauen. Vielleicht steht auch noch eine Rechnung aus der Vergangenheit offen. Die Motive sind verschieden.

Wie wirkungsvoll sind eigentlich Kontrollen durch Heimaufsicht oder MDK?

Fussek: Sie können nicht funktionieren. Kontrolleure erhalten nur eine Momentaufnahme. Oft werden ihnen die wahren Umstände verheimlicht. Das ist teilweise absurd. Pflegekräfte etwa jammern wegen Überlastungen. Doch sobald die Berufskollegen vom MDK kommen, betrachten sie diese plötzlich als Feinde. Dabei sind die Kontrolleure auch dazu da, um ihnen zu helfen. Stattdessen werden sämtliche Probleme kaschiert und Dokumentationen der Arbeit gefälscht.

Sie üben viel Kritik an Pflegekräften in Heimen.

Fussek: Man muss damit aufhören, zu sagen, dass die "armen" Pflegekräfte die Opfer sind. Sie sind nicht das schwächste Glied in der Pflegekette. Sondern das sind die Kranken, die Alten und die Sterbenden. Die Pflegekräfte hingegen hätten die meiste Macht. Sie haben es selbst in der Hand, sich zu organisieren. Sie könnten den stärksten Druck aufbauen.

Was verlangen Sie konkret von Pflegekräften?

Fussek: Ich fordere sie auf: Wenn ihr unterbesetzt seid, dann tut euch endlich zusammen und solidarisiert euch auch mit den Angehörigen und den euch anvertrauten Pflegebedürftigen. Dokumentiert ehrlich nur die Arbeit, die ihr tatsächlich leisten könnt und schreibt Überlastungsanzeigen.

Um auf den Augsburger Fall zurückzukommen. Wie bewerten Sie die Reaktionen des Trägers Korian angesichts der Vorwürfe?

Fussek: Ich hätte nie gedacht, dass so ein großer Träger, der an der Börse notiert ist, derart selbstkritisch mit der Situation umgeht. Das hat mich überrascht. Aber vielleicht hatte Korian auch keine andere Wahl. Jetzt müssen sie beweisen, dass sie mit allen Beteiligten die Probleme gemeinsam in den Griff bekommen.

Infos zu Claus Fussek: Der Münchner (66) arbeitet seit über 30 Jahren als Sozialpädagoge und kennt viele Pflegeheime von innen. Er sagt, dass es natürlich auch vorbildliche Einrichtungen gibt. Fussek gilt als bundesweiter Pflegeexperte, ist Mitbegründer der Pflegeethikinitiative e.V. und Co-Autor von Büchern. Zudem ist er selbst pflegender Angehöriger.

