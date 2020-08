vor 31 Min.

Polizei meldet wieder einen Einbruch im Spickel

Im Spickel ist ein Unbekannter in ein Haus eingedrungen. Es ist nicht der erste Einbruch in dem Augsburger Stadtteil in diesem Sommer.

Es ist der vierte Einbruch im Spickel, den die Polizei innerhalb weniger Wochen meldet. Dieses Mal ist ein Unbekannter in ein Haus in der Schillerstraße im Bereich der 60er Hausnummern eingebrochen. Die Tat geschah in der Nacht von vergangenen Sonntag auf Montag.

Der Täter hebelte nach Angaben der Polizei die Terrassentüre auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dann suchte er nach Wertgegenständen. Ob und was der Einbrecher gegebenenfalls erbeutet hat, müsse noch genauer abgeklärt werden, so die Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (ina)

Lesen Sie dazu:

Spickel: Erneut dringt Einbrecher gewaltsam in Haus ein

Themen folgen