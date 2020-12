vor 16 Min.

Polizei stellt 700 Gramm Kräutermischungen in Augsburg sicher

Ein 38-Jähriger fällt Polizeibeamten erst durch einen Streit in der Augsburger Viktoriastraße auf, später finden sie in seinem Hotelzimmer Drogen.

Ein 38-Jähriger geriet mit einem 25-Jährigen am Sonntag gegen 21 Uhr in der Viktoriastraße in Streit. Als der Jüngere auch noch mit einem Messer bedroht wurde, schritt die Polizei ein und klärte die Situation. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 38-Jährige eigenen Angaben zufolge Kräutermischungen in einem Hotelzimmer gebunkert haben sollte. Bei einer Kontrolle der Polizeibeamten konnten über 700 Gramm NPS-Produkte (Neue psychoaktive Substanzen) sichergestellt werden.

Polizei stellt Kräutermischungen und Rauschgift in Augsburg sicher

Daneben konnte noch in derselben Nacht ein Mittäter des 38-Jährigen ermittelt werden; laut Polizeibericht konnten in der Wohnung des 27-Jährigen in der Innenstadt ebenfalls Rauschgift im oberen zweistelligen Grammbereich sowie diverse Drogenutensilien sichergestellt werden.

Beide Männer werden angezeigt, wobei der 38-Jährige eine weitere Anzeige erhält. Er habe die eingesetzten Polizeibeamten massiv beleidigt, heißt es. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aufgrund seines auffälligen Verhaltens in das Bezirkskrankenhaus zur ärztlichen Begutachtung eingewiesen. (ziss)

