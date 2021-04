Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Ein Unbekannter hat im Univiertel zwei Autos angefahren und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag, 18 Uhr, auf Samstag 3 Uhr, sowohl einen in der Bleriotstraße geparkten Toyota, als auch einen dahinter abgestellten VW angefahren. Bei dem Vorfall im Univiertel entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1300 Euro. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)