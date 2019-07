vor 38 Min.

Radfahrer schlägt Bierflasche gegen Kopf eines Fußgängers

Brutale Attacke gegen einen 69-jährigen Fußgänger in Augsburg: Ein Radfahrer schlug dem Mann eine Bierflasche gegen den Kopf. Der Täter wird jetzt gesucht.

Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Mittwochmorgen einem 69-jährigen Fußgänger in Augsburg eine Bierflasche gegen den Kopf geschlagen. Wie die Polizei meldet, lief der 69-Jährige gegen 6.50 Uhr morgens auf einem Gehweg in der Zollernstraße in Richtung Donauwörther Straße. Ein Unbekannter fuhr mit einem Fahrrad von hinten an den Mann heran und schlug ihm ohne Ankündigung und ohne weiteren Kommentar eine Bierflasche über den Kopf.

Der Mann erlitt dadurch nach Polizeiangaben "erhebliche Verletzungen" am Hinterkopf, die ärztlich behandelt werden mussten. Passanten leisteten dem Opfer vor Ort Erste Hilfe. Ein Autofahrer wurde ebenfalls auf die Attacke aufmerksam und fuhr dem flüchtenden Täter hinterher. Noch im Bereich der Zollernstraße gelang es ihm beinahe, den brutalen Radler zu stellen. Der Radfahrer war gestürzt, ihm gelang dann aber zu Fuß doch noch die Flucht.

Attacke in Augsburg: Zwischen Radfahrer und Fußgänger gab es offenbar keine Vorbeziehung

Zwischen dem Radler und dem verletzten Fußgänger gebe es nach ersten Erkenntnissen keine Vorbeziehung, so dass derzeit von einem Zufallsopfer ausgegangen werden müsse, teilt ein Polizeisprecher mit. Das vom Täter zurückgelassene Fahrrad (Marke Hercules, Farbe Grün) wurde von der Polizei sichergestellt. Es wird nun auf Spuren untersucht.

Hinweise an die Polizei in Augsburg-Oberhausen unter Telefon 0821/323-2510. (jöh)