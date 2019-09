vor 20 Min.

Radweg mit Hindernissen

SPD Kriegshaber begutachtet mit Bürgern neuralgische Punkte im Stadtviertel

Auf einer Radtour durch den Stadtteil hat sich der SPD-Ortsverein gemeinsam mit Bürgern neuralgische Punkte angesehen, um Stärken und Schwächen des Radverkehrs zu ermitteln.

An der Engstelle vor der ehemaligen Synagoge fährt der kleine Konvoi vorsichtig vorbei. „Also, ich hab immer Angst an der Querungshilfe, wenn die Autos noch schnell vorbeirauschen. Die wenigsten Autofahrer bleiben dann hinter mir, obwohl es so eng ist“, sagt eine Bürgerin. „Und dann wird es nicht besser: Schaut mal wie eng der Streifen zwischen Fahrbahnrand und Straßenbahnschiene ist. Und auf den Gehweg kann man nicht ausweichen, das ist nicht erlaubt, und der ist auch noch so eng zum Schieben“ fügt Birgit Ritter, die Vorsitzende des Ortsvereins, hinzu.

Alle tragen eine der orangefarbenen Warnwesten mit der Aufschrift „SPD-Radtour – Quo vadis Radweg?“. Die Gruppe kommt gerade in der Ulmer Straße nur langsam voran, alle paar Meter ist etwas zu sehen. So vorher auch die großzügige Spielfläche der Kita Ulmer Straße und der Flächenverbrauch für den Neubau der benachbarten Kriegshaber Grundschule. „Wir müssen auf die noch bestehenden unbebauten Flächen achtgeben, Kinder und wir alle brauchen Freiraum,“ sagen Ritter und Stadtrat Christian Moravcik.

Vor der Kita werden die neuen Piktogramme „Vorsicht, Kinder!“ besichtigt (eine SPD-Anregung), die Radler darauf hinweisen, dass man besonders aufpassen muss. Es steht noch der barrierefreie Zugang zur Tram aus an der Haltestelle Kriegshaber, nach der Entfernung eines Baums ist ausgerechnet auf Höhe der ausfahrbaren Rampe der Tram eine löchrige, unebene, Fläche übrig geblieben, die Rollstuhlfahrern den Zugang verwehrt.

Weiter geht es zum Lindegelände, wo bereits jahrelang nichts voran geht wegen des Interessenkonflikts von Spectrum und geplanter Wohnbebauung der WBG. Die laufende Bebauung des ehemaligen Flak-Bereichs mit dem Inklusionshotel gefällt den Teilnehmern, ebenso der Reesepark. Der Weg dorthin auf der Ulmer Straße ist ein Wechselbad der Gefühle für Radler, munter wird vom Fußweg mit Fahrrad, frei für Radfahrer im Schritttempo, auf die Straße wegen des Fußwegs bei der Einmündung Gieseckestraße und auf den kombinierten Rad-/Fußweg auf Höhe der Schule gewechselt – da muss man wirklich aufpassen, dass man nichts falsch macht. Konflikte mit Fußgängern, vor allem Grundschülern sind vorprogrammiert, der Raum ist teilweise sehr knapp.

Dann lieber auf der Ulmer Straße mit den Autos fahren? Das ist erlaubt, wenn man zügig fahren will als Fahrradfahrer – nur wissen das viele Autofahrer nicht und hupen und schimpfen. Zudem ist der Straßenraum sehr eng durch die Trassierung der Straßenbahn. Radfahrer haben nur auf Höhe des Reesegeländes einen eigenen, ungestörten Radweg – 200 m lang. Aber auch der ist während des Baus der neuen Gebäude derzeit wieder ein Fußweg mit Fahrrad frei (Schritttempo oder wegen der Enge schieben).

Im Reesepark wird es dann großzügig für Fußgänger wie Radfahrer – durchaus zum Genießen. Da bleibt auch Zeit, eine Pause einzulegen bei den Spielplätzen. Eine öffentliche Toilette für die Besucher wird angeregt. Eine Besucherin gesteht, dass sie den BMX-Platz auch schon mit viel Spaß ausprobiert hat – und tatsächlich, nicht nur Kinder und Jugendliche sind hier unterwegs.

Im Reesegarden bei Radler und Apfelschorle ziehen Ritter und Moravcik Bilanz: „Die Radtour hat erhebliche Probleme in der Ulmer Straße für Radfahrerinnen und Radfahrer gezeigt. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Die SPD Kriegshaber wird sich dieser Problematik und weiterer Themen annehmen.“ Die nächste SPD-Radtour ist für kommendes Frühjahr geplant. (AZ)

