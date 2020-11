vor 31 Min.

Rettungshubschrauber landet auf dem Augsburger Rathausplatz

Ein Rettungshubschrauber hat am Dienstag wegen eines medizinischen Notfalls den Rathausplatz angeflogen.

Ein außergewöhnlicher Landeplatz: Ein Rettungshubschrauber hat am Dienstagvormittag den Rathausplatz angesteuert.

Das ist ein ungewohnter Anblick mitten in der Stadt: Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstagvormittag auf dem Augsburger Rathausplatz gelandet. Der Helikopter steuerte gegen 10.30 Uhr den Platz vor dem Rathaus an. Mehrere Polizeistreifen waren im Einsatz, um den Platz abzusperren.

Wie ein Polizeisprecher sagt, habe es im Bereich der Innenstadt einen medizinischen Notfall gegeben. Der am Uniklinikum stationierte Hubschrauber sei deshalb mit einem Notarzt zum Rathausplatz geflogen. Dort stieg der Arzt dann in einen Rettungswagen, in dem die betroffene Person bereits behandelt wurde. Der Hubschrauber erregte bei Passanten Aufsehen. Näher anschauen durfte sich den Helikopter aber niemand - wegen der Corona-Pandemie. (jöh)

