25.04.2019

Runde um Runde spenden

Läufer helfen Inklusionshotel

Von Denis Dworatschek

Die eine Aktion endet, die nächste steht schon vor der Tür beim Verein „einsmehr“. Im März konnten viele Spenden für das geplante Inklusionshotel im neuen Westhouse-Komplex in Kriegshaber gesammelt werden. Am Sonntag, 12. Mai, soll die nächste Aktion starten: ein Spendenlauf. Vereinsvorsitzende Karin Lange erklärt: „Wir haben das ganze als Familienfest gedacht.“ Immerhin sei an dem Sonntag auch Muttertag. Das Prinzip des Spendenlaufs ist simpel: Alle Läufer suchen sich einen oder mehrere Sponsoren, die pro gelaufene Runde – rund 600 Meter – einen Betrag ihrer Wahl spenden. Dabei darf jeder Läufer so viele Runden laufen, wie er will und kann. Der Lauf startet um 11 Uhr direkt neben der Baustelle des Westhouse-Komplexes.

Geschäftsführer Jochen Mack berichtet, dass man zusammen mit einem Augsburger Innenarchitekten an der Einrichtung des Inklusionshotels arbeitet. „Uns wurde mit dem Spatenstich bewusst, dass das ganze Projekt konkreter wird“, sagt er. Die Gestaltung fange bei so Kleinigkeiten wie die Farbe der Fliesen oder die Auswahl der Spülmaschinen an.

Zudem sei der Verein auf der Suche nach einem Pädagogen mit Hotelerfahrung oder einer Hotelfachkraft mit pädagogischem Hintergrund. Der Verein plant im Westhouse-Komplex ein Inklusionshotel mit 73 Zimmern. 24 Mitarbeiter sollen später dort arbeiten. Fast die Hälfte sollen Menschen mit Beeinträchtigungen sein, die dadurch eine erste Anstellung auf dem Arbeitsmarkt bekommen könnten. Das Hotel soll im Herbst 2020 eröffnen.

für den Sponsorenlauf unter: www.laufeinsmehr.de.

Themen Folgen