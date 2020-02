Schnäppchen in Lechhausen: Wer hinter dem FU-Markt steckt

Plus Markenware zum Schnäppchenpreis muss kein Widerspruch sein. Der Unternehmer Costa Fudulis hat dieses Konzept mit seiner Frau Monika in Lechhausen perfektioniert.

„Wie geht’s dem Knie?“, begrüßt Costa Fudulis einen Kunden, weil er weiß, dass der 73-Jährige gerade eine Operation hinter sich hat. „Ich bin jeden Tag hier“, verrät der Rentner Rüdiger. Zum einen, weil er das Sortiment im FU-Markt in der Neuburger Straße groß und abwechslungsreich findet. Zum anderen wegen der „netten Unterhaltungen“ über die Themen des Tages – von den kleinen Baustellen in Lechhausen bis zu den großen „Baustellen“ der Weltpolitik.

Der persönliche Kontakt, welchen Costa und Monika Fudulis hier seit zehn Jahren mit ihren Kunden pflegen, erinnert an den guten alten Tante-Emma-Laden. Wer die Anonymität einer großen Supermarkt- oder Discounter-Kette bemängelt, fühlt sich in Geschäften wie diesem für Sonderposten und Schnäppchenladen in Lechhausen besonders wohl. Auch Ebay, Amazon und Co. werden sich wohl in absehbarer Zeit nicht nach dem Genesungsverlauf des Kunden erkundigen. Dennoch geht auch das Ehepaar Fudulis mit der Zeit: Einen Teil seiner Waren verkauft es über Onlineshops.

FU-Markt in Lechhausen: Handtücher, Geschirr und vieles mehr

Dennoch: Direkt vor Ort Waren anzusehen und eine individuelle Kaufberatung zu genießen, übt einen zeitlosen Charme auf die Kunden aus. Beispielsweise die ältere Dame, die eigentlich nur einen Schuhlöffel kaufen wollte und das Geschäft am Ende mit einer Handvoll weiterer Artikel verlässt. Handtücher, Schmuck, Geschirr, Bücher, Spielzeug, Haushaltsartikel – die bunte Mischung des Sortiments mag auf den ersten Blick an 1-Euro-Shops, Tedi und Ähnliche erinnern. Das Erfolgsrezept des FU-Marktes ist aber ein anderes: Markenqualität zum kleinen Preis.

Satinbettwäsche eines renommierten Herstellers, die regulär 80 Euro kostet, findet man im FU-Markt vielleicht für 25 Euro. „Im Gegensatz zum typischen Großhandel gehen unsere Artikel direkt an den Endverbraucher“, erklärt Fudulis. Da er die Waren in großen Massen einkauft, kann er dennoch Gewinn machen. Im Laufe der Jahre hat der gebürtige Grieche ein Schnäppchen-Netzwerk aufgebaut. Er weiß, wo er direkt vom Hersteller oder Importeur Sonderposten wie Retour- und Überschusswaren beziehen kann. Oder Artikel, die aus dem Sortiment fallen. „Wenn ein Hersteller beispielsweise einen Stuhl aus dem Sortiment nimmt und 1000 Modelle übrig hat, kauft man die Masse und kann die Stühle bis zu 60, 70 Prozent unter dem regulären Preis anbieten, verrät er.

Costa Fudulis lag nach einem Motorradunfall im Koma

Es gab Zeiten, da hatte der FU-Markt vier bis fünf Mitarbeiter. Derzeit betreibt Costa Fudulis den FU-Markt allein mit seiner Frau Monika, die er bereits seit seiner Kindheit kennt. Die Geschäftsidee entstand nach dem Motto: „Not macht erfinderisch.“ Denn der gelernte Elektrotechniker hatte 2004 einen schweren Motorradunfall und lag im Koma. Danach konnte er seinen Beruf nicht mehr ausüben. Durch seine Kontakte zum Lkw-Handel kaufte er damals drei mit Textilien vollbestückte Auflieger aus einer Insolvenz.

Die Herausforderung, über 400.000 Textilien an den Endverbraucher zu bringen, war der Grundstein für das heutige Geschäftsmodell. In den Anfängen wurden die Waren in der alten Teppichfreund-Halle in der Stätzlinger Straße gelagert. Während Fudulis am neuen Standort in der Neuburger Straße mit lediglich 550 Quadratmetern auskommen muss, standen damals 2500 Quadratmeter zur Verfügung. Ein Teil der Waren ist daher in einem größeren Außenlager untergebracht. Derzeit ist Laufkundschaft Mangelware. Was das Ehepaar Fudulis derzeit schmerzlich vermisst, sind die Menschen, die sich die Wartezeit auf ihren Termin im Bürgerbüro mit einem Besuch in ihrem Laden vertrieben haben. Bis die Renovierungsarbeiten im Bürgerbüro abgeschlossen sind (voraussichtlich Ende des Monats), sind es vor allem die Stammkunden wie Gastronomen, die dem FU-Markt die Treue halten.

FU-Markt in Augsburg - und Immobilien als weiteres Standbein

Der Druck, mit den Einnahmen die Miete zu finanzieren, fällt beim Ehepaar Fudulis weg, denn der Laden gehört ihnen. Auch vier andere Ladengeschäfte hat Costa Fudulis in der Gegend vor elf Jahren gekauft. Im übernächsten Laden hatte Walter Wölfle 28 Jahre lang Pelzmoden Rottner betrieben, bevor er ihn Ende 2017 aufgab. Verbunden bleiben Fudulis und Wölfle aber auf anderer Eben: Sie sind zwei von rund 90 Geschäftsleuten, die sich in der Aktionsgemeinschaft Lechhausen dafür einsetzen, die Attraktivität des Stadtteils und der Einkaufsmeile Neuburger Straße zu steigern.

Derzeit hat Fudulis die Räumlichkeiten an ein Nagel- und Kosmetikstudio vermietet. Eine Garantie, dass ein Mieter dauerhaft verlässlich bleibt, gibt es nicht. Bestes Beispiel: Rund acht Jahre lang hatte Fudulis eine Filiale einer Bäckereikette als Mieter. „Von jetzt auf gleich kam die Insolvenz“, erinnert er sich an das Ende von Lechbäck.

Seine Mieter sucht Costa Fudulis daher nach Bauchgefühl aus. Außerdem achtet er darauf, „dass die vertretene Branche ins Gesamtbild passt“, sagt er. Seine anderen Mieter derzeit: eine Wäscherei und ein Schilderhersteller, der nebenbei auch Ballons verkauft. Fudulis, der in der Nähe von Thessaloniki geboren wurde, ist stolz darauf, dass er die von ihm gekauften Läden komplett renoviert hat. Denn ihm ist wichtig, dass die Geschäfte optisch ein „Upgrade“ für die Neuburger Straße darstellen.

