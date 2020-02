vor 40 Min.

Schüler gestalten Gedenkweg für ein Opfer des Nazi-Regimes

An einer der Stationen des Gedenkweges berichten die Achtklässlerinnen des Maria-Ward- Gymnasiums von den Transporten in die Arbeits- und Vernichtungslager. Lehrerin Joanna Linse zeigt ein Bild von Wolfgang Bernheim.

Die achten Klassen des Maria-Ward-Gymnasiums erinnern an den Augsburger Wolfgang Bernheim. Der Sohn jüdischer Eltern wurde in einem Arbeitslager umgebracht.

Von Gerlinde Knoller

Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag hat das Maria-Ward-Gymnasium eine besondere Form gewählt, der Opfer zu gedenken: Die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen machten sich auf einen Gedenkweg für Wolfgang Bernheim, beginnend am Stephansplatz und endend in der Pferseer Herz-Jesu-Kirche.

Vorbereitet und gestaltet haben diesen Gedenkweg die drei Schülerinnen Pauline Schäffler (13), Anna Hackenberger (14) und Zoe Maridakis (13), unterstützt von ihrer Lehrerin Joanna Linse und Mitschülern aus der 8d. Der Schüler-Landeswettbewerb „Erinnerungszeichen“ unter dem Motto „Der Geschichte ein Gesicht geben“ war für sie auch der Impuls, sich mit dem Schicksal Wolfgang Bernheims vertraut zu machen und es als Weg mit ihren Mitschülern nachzuvollziehen.

Wolfgang Bernheim wurde katholisch getauft

Wolfgang Bernheim (1923-1942) war Kind jüdischer Eltern. 1928 ließ ihn sein Vater in der Herz-Jesu-Kirche katholisch taufen. Als Schüler des St.-Stephan-Gymnasiums verspürte er bald den Wunsch, selbst Benediktiner zu werden. 1938 aber wurde er aus der Schule ausgeschlossen, ging ins Exil nach Holland und trat einem Benediktinerkloster bei, wo er den Namen Frater Paulus annahm. Im August 1942 wurde er als getaufter Jude in einen Transport mit Ziel Auschwitz deportiert, in ein Arbeitslager in Sakrau, im heutigen Polen, gebracht und dort getötet.

Mit 15 Jahren war Wolfgang Bernheim nur wenig älter als heute Pauline, Anna und Zoe, als er nach Holland flüchten musste. Dieses Schicksal hat die Mädchen angerührt und bewegt, Informationen über das Leben Bernheims zu sammeln und mit ihren Mitschülern zu teilen. Viel haben sie von Albert Eichmeier, Lehrer an der Agnes-Bernauer-Realschule, erfahren, der wesentlich zur Dokumentation von Wolfgang Bernheims Schicksal beigetragen hatte. Ein Erinnerungsband für Bernheim findet sich am Stephansplatz, dem Ausgangspunkt des Gedenkwegs. Weitere Stationen bildeten das Erinnerungsband für die Großmutter Wolfgang Bernheims, Maria Bernheim, an der Ecke Frölichstraße/Guntherstraße, die nach Theresienstadt deportiert und dort 1944 umgekommen war. Bei der Pferseer Unterführung lenkten die Schüler ihren Blick auf die Bahngleise, sich die Transporte in die Vernichtungslager vorstellend. Ein nächster Halt war der Brunnen im Pfersee-Park an der Franz-Kobinger Straße, wo einst die Chemische Fabrik Pfersee unter Führung der Familie Bernheim gestanden hatte.

Maria-Ward-Gymnasium erinnert an Opfer des Nazi-Regimes

„Was muss in Menschen vorgehen, die das anderen Menschen antun?“, fragt sich Pauline. Und Anna denkt darüber nach: „Wie hätten wir wohl in solchen Situationen gehandelt?“ „Das waren doch ganz normale Menschen!“, ergänzt Zoe. Einig sind sich die Mädchen darin, dass die Erinnerung an das, wozu Menschen fähig sind, sie heute umso mehr dazu ermutigt, sich beim Hören rechter Parolen zu wehren und es nicht hinzunehmen, wenn Menschen ausgegrenzt werden. „Das fängt ganz klein an, in der Schule, auf der Straße“, formulieren sie es an ihrer letzten Station, am Taufbecken der Herz-Jesu-Kirche, wo Wolfgang Bernheim getauft worden war.

In Erinnerung an alle Holocaust-Opfer bringen die Schüler schweigend gelbe Papier-Osterglocken an einer Gedenkwand an. Begleitet hat die Achtklässler der Augsburger Michael Bernheim, den das Engagement der jungen Leute „wirklich sehr freut“. Michael Bernheims Vater war ein Cousin von Wolfgang Bernheim. „Es war klar, dass ich heute dabei bin“, so Michael Bernheim, „eine Ehrensache.“

