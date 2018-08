vor 58 Min.

Schwarzfahrer muss ins Gefängnis

Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht

Bundespolizisten haben am Dienstagabend in Augsburg einen von der Justiz gesuchten Schwarzfahrer verhaftet. Das Ganze passierte in einem ICE, für den Mann endete die nicht bezahlte Zugfahrt am Augsburger Hauptbahnhof.

Ein Zugbegleiter informierte die Bundespolizei, dass er einen Reisenden ohne gültigen Fahrschein im ICE von München in Richtung Augsburg angetroffen habe. Nach Ankunft des Zuges gegen 17 Uhr im Hauptbahnhof sollten deswegen die Personalien des Fahrgastes festgestellt werden. Dabei wurde bekannt, so die Bundespolizei in einer Mitteilung, dass das Amtsgericht Regensburg mit einem Haftbefehl wegen bereits mehrfach begangener Schwarzfahrten nach dem 42-Jährigen fahnden ließ.

Die Beamten in Augsburg leiteten am Dienstag nun ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen ein. Da der Wohnsitzlose seine Schulden bei der Justizkasse allerdings nicht begleichen konnte, lieferten die Bundespolizisten den Mann in die Justizvollzugsanstalt ein. (möh)

