15:27 Uhr

Seniorin mit 400-PS-Sportwagen kommt ins Schleudern

Eine 80-Jährige ist in der Hirblinger Straße mit ihrem Sportwagen ins Schleudern geraten. Das Auto hat Totalschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Wohl aus Schreck über einen Fahrfehler hat eine Seniorin in ihrem Sportwagen Gas- und Bremspedal verwechselt und dabei das Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei berichtet, war die 80-Jährige am Freitagnachmittag mit ihrem 400-PS-Sportwagen in der Hirblinger Straße unterwegs. Offenbar aus Unachtsamkeit geriet sie mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts und touchierte dabei mit dem Außenspiegel ein geparktes Auto.

Die Seniorin erschrak, versuchte gegenzulenken und verwechselte zu allem Überfluss das Gas- mit dem Bremspedal. Der Heckantrieb und vor allem die mehr als 400 Pferdestärken ihres Fahrzeugs trugen bei nasser Fahrbahn dazu bei, dass das Auto ins Schleudern kam und seitlich gegen den Bordstein fuhr. Dadurch wurde der Sportwagen so stark beschädigt, dass ein Totalschaden die Folge war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. (att)

