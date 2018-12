vor 42 Min.

So feiern Bedürftige in Augsburg zusammen Weihnachten

Die Stadtweihnacht für Bedürftige und Obachdachlose gibt es in Augsburg seit über 50 Jahren. Dieses Jahr musste die Feier allerdings umziehen.

Von Jörg Heinzle und Annette Zoepf

Es ist eine ganz besondere Weihnachtsfeier in Augsburg: Bei der Stadtweihnacht haben an Heiligabend rund 400 Menschen gemeinsam gefeiert. Seit 1964 wird die Feier, die sich vor allem an Bedürftige und Obdachlose richtet, veranstaltet. Teilnehmen darf aber jeder: Niemand muss am Einlass belegen, ob er arm ist oder nicht. Für alle gibt es Kaffee und Kuchen, ein Essen und ein kleines Geschenk. Traditionell wird die Stadtweihnacht im Kolpingsaal gefeiert. Weil der Saal derzeit renoviert wird, musste die Feier dieses Jahr umziehen - sie fand deshalb in der Rosenau-Gaststätte statt.

Die Teilnehmer störte das Ausweichquartier aber nicht. Einige fanden den Saal der Rosenau-Gaststätte, in dem oft auch Hochzeiten stattfinden, sogar schöner. Rund 70 ehrenamtliche Helfer packten mit an, dazu das 20-köpfige Team der Rosenau-Gaststätte. Serviert wurde Schweinebraten mit Spätzle und Blaukraut, auch eine vegetarische Alternative wurde angeboten. Organisiert wird die Stadtweihnacht vom katholischen Sozialdienst SKM. Ermöglicht wird sie auch durch viele Spenden.

Ein gemeinsames Weihnachtslied von den Bürgermeistern

Auch Politiker statten der Feier regelmäßig einen Besuch ab. Vertreten waren unter anderem Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU), sowie die Bürgermeister Eva Weber (Finanzen, CSU) und Stefan Kiefer (Soziales, SPD). Sie standen gemeinsam auf der Bühne, um mit den Gästen der Feier Weihnachtslieder zu singen. Bei seinen "Sangeskünsten", räumte der OB augenzwinkernd ein, gebe es allerdings noch "Luft nach oben".

