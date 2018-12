vor 57 Min.

So geht es in der Kresslesmühle voran

Das Kulturhaus wird für 1,6 Millionen Euro saniert. Im Obergeschoss wird ein Bildungs-, Beratungs- und Begegnungszentrum entstehen. Derzeit wird der Schacht für den Aufzug gebaut. Warum das Unwägbarkeiten birgt.

Von Miriam Zissler

Ein Bauzaun trennt die Fußgänger auf dem Gehweg an der Barfüßerstraße von der Kresslesmühle. Anfang September fiel der offizielle Startschuss für die Sanierungsarbeiten, Ende November stellten schließlich auch die Betreiberinnen des Lokals Dreizehn den Betrieb des Restaurants ein. Auch wenn es von außen nicht ersichtlich ist, hat sich im Innereren des historischen Gebäudes seither einiges getan. „Nachdem das Lokal geschlossen hatte, wurden im ersten Stocke etliche Zwischenwände herausgerissen. Derzeit befinden sich alle Arbeiten im Zeitplan“, sagt Reiner Erben (Grüne), Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration.

Viele Änderungen im Obergeschoss

Im Obergeschoss wird es die meisten Änderungen geben: Wenn die Räumlichkeiten, die früher einmal unter anderem die Kindertagesstätte Kolibri beherbergten, neu aufgeteilt sind und mit einer modernen Veranstaltungstechnik versehen wurden, entsteht dort ein Bildungs-, Beratungs- und Begegnungszentrum, das zugezogene Bürger über die Themen Schule, Ausbildung und Berufseinstieg informiert. Neben dem Bildungsbüro wird es auch zwei Beratungsstellen geben, die Menschen, die aus dem Ausland nach Augsburg kommen, Informationen zum Berufs- und Bildungseinstieg geben. Erben: „Das Diakonische Werk und Tür an Tür werden in der Kresslesmühle ein Beratungsbüro einrichten.“ Ein Gremium aus 40 Personen, die in Ausburger Vereinen und Initiativen tätig sind, hat sich bereits zweimal zu einem Workshop getroffen, um darüber zu diskutieren, welche zusätzlichen Angebote in dem Bildungszentrum eingerichtet werden können. „Der Fokus liegt darauf auszuloten, was in Augsburg fehlt und wie Informationen über Bildungsangebote gebündelt werden können“, erklärt Erben. In den Workshops würden dafür Ideen gesammelt. Dabei säßen auch andere Bildungsträger mit am Tisch, die sich an dem Angebot teils auch beteiligen wollen. „Es soll eine zentrale Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden, die einen ersten Überblick bietet.“

Bis Ende April sollen die Sanierungsarbeiten andauern. Rund 1,6 Millionen Euro kostet die Sanierung des Augsburger Traditionshauses. Rund 90 Prozent der förderfähigen Kosten werden durch das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ – mit dem Bund und Länder die Kommunen unterstützen – finanziert. Rund 1,08 Millionen Euro stehen der Stadt daraus zur Verfügung. Selber muss sie sich mit rund 500000 Euro an der Sanierung beteiligen. Anfang Mai sollen voraussichtlich die Räume wieder bezogen werden. Natürlich bleiben das Dreizehn, das kulturelle Programm und auch die Begegnungsmöglichkeit für Vereine und Initiativen erhalten, so Erben. Die Betreiberinnen der Dreizehn mussten sich für diesen Zeitraum eine Auszeit nehmen, die Veranstaltungen des Konzertbüros Augsburg finden übergangsweise im Jazzclub in der Philippine-Welser-Straße statt.

Brandschutz und Barrierefreiheit

Neben der notwendigen Brandschutzsanierung der Kresslesmühle wird das Gebäude künftig für alle zugänglich sein. Die Barrierefreiheit wird durch den Einbau eines Aufzugs möglich gemacht. Erben: „Derzeit wird das Fundament und der Schacht für den Aufzug im Keller des Gebäudes errichtet“, berichtet er. Neben den Handwerkern werden bei diesen Arbeiten auch Archäologen vor Ort sein, die untersuchen werden, was dabei zutage tritt. „Mit diesen Arbeiten sind einige Unwägbarkeiten verbunden. Das Haus ist alt. Wer weiß, was da bei den Bauarbeiten noch herauskommt“, betont Erben.

Das heutige Kulturhaus wurde 1276 erstmals erwähnt. Die Getreidemühle war bis 1975 in Betrieb. Seit 1977 wird die Kresslesmühle als Bürgerhaus, Kultur- und Begegnungszentrum genutzt.

