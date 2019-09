So könnte die Doppelbock-Alm doch auf dem Plärrer bleiben

Plus Plärrer-Festzelte müssen zwischen Oster- und Herbstplärrer abgebaut werden. Das bereitet dem Wirt der Doppelbock-Alm Probleme. Ist jetzt eine Lösung in Sicht?

Gibt es im Wirbel um die Zukunft der Doppelbock-Alm auf dem Plärrer doch noch eine Lösung, mit der alle Beteiligten leben können? Danach sieht es derzeit aus. Zumindest wird sich Alm-Wirt Helmut Wiedemann wohl wieder für einen Platz auf dem Volksfest bewerben. Zwischenzeitlich hatte er das drohende Aus seiner Gastro-Hütte angekündigt, weil nach seinen Angaben der Auf- und Abbau zu aufwendig ist. Nun hat er der Stadt aber einen neuen Vorschlag gemacht.

Demnach könnte die Doppelbock-Alm künftig in einer abgespeckten Variante auf dem Volksfest aufgebaut werden. Bisher war seine Hütte zweistöckig. Im Inneren gab es eine Galerie, von der aus man nach unten schauen konnte. Nun denkt er nach Informationen unserer Redaktion daran, die Hütte nur noch einstöckig zu errichten. Damit sinkt der Aufwand für den Auf- und Abbau. Helmut Wiedemann hatte betont, dass die Zeit zwischen Frühjahrs- und Herbstplärrer zu knapp sei, um die Hütte erst abzubauen und dann gleich wieder zu errichten. Er könne nur dann weitermachen, wenn die Hütte im Sommer stehen bleiben dürfe.

Abgespeckte Doppelbock-Alm könnte wohl auf dem Plärrer bleiben

Inzwischen gab es noch einmal Gespräche. Gegenüber der Stadt hat Helmut Wiedemann nun angekündigt, dass er sich mit einer Hütte ohne Galerie bewerben wolle. Das mache es ihm möglich, die Arbeiten in den von der Stadt vorgegeben Zeitfenstern zu erledigen. Grundsätzlich müssen alle Zelte und Fahrgeschäfte zwischen den Volksfesten abgebaut werden. Die Stadt benötigt den Kleinen Exerzierplatz für andere Veranstaltungen und als Park-and-ride-Platz. Nur in Ausnahmefällen, etwa für größere Renovierungen oder Umbauten, durften in der Vergangenheit schon Zelte über den Sommer aufgebaut bleiben. Helmut Wiedemann hat in diesem Sommer bereits eine solche Ausnahme gestattet bekommen.

Der für den Plärrer zuständige Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) sagt, Helmut Wiedemann habe nun wie alle Beschicker Zeit bis Mitte Oktober, um seine Bewerbung einzureichen. Die Ausschreibung für eine dritte Großgastronomie auf dem Plärrer fordert ein „Hüttenbauwerk“ ein. Eine Galerie sei dabei wünschenswert, sagt Dirk Wurm, aber kein Muss. Zunächst werde das Marktamt prüfen, ob Wiedemanns Bewerbung alle Kriterien erfüllt.

Der CSU-Stadtrat und Marktpfleger Günter Göttling sagt, die Hütte könne seiner Ansicht nach auch in einer abgespeckten Version einen Zuschlag bekommen. Und dann müsse man eben sehen, wie sie sich auf dem Volksfest bewährt. Die endgültige Entscheidung über die Zukunft der Almhütte wird voraussichtlich in der zweiten Oktoberhälfte fallen. Die Doppelbock-Alm hatte erst beim Herbstplärrer 2018 ihre Premiere gefeiert. Wiedemann selbst war am Donnerstag für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

