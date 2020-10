19:07 Uhr

Sportartikel-Hersteller Decathlon will im Sommer in Augsburg starten

Decathlon will in Augsburg eine neue Filiale eröffnen. Das französische Unternehmen vertreibt Sportartikel.

Plus Decathlon plant seit Jahren die Eröffnung einer Filiale in Augsburg. In der Vergangenheit gab es deswegen politischen Streit. Nun läuft es auf Lechhausen hinaus.

Von Stefan Krog

Der Sportartikelhändler Decathlon will im kommenden Sommer eine Filiale nahe Kaufland/EGM in Augsburg eröffnen. Das gab das französische Unternehmen am Donnerstag bekannt. Anzeichen dafür gab es bereits vor einem Jahr, inzwischen ist der neue Standort offiziell. Was Decathlon bislang über den Augsburger Standort verrät.

Auf diesem Grundstück nahe Kaufland/EGM (im Hintergrund) an der Meraner Straße will sich Decathlon ansiedeln. Bild: Silvio Wyszengrad

Laut Decathlon ist eine Verkaufsfläche von 3500 Quadratmetern geplant. Man wolle 50 Arbeitsplätze schaffen. Man sei bereits seit Jahren auf der Suche nach einem Standort, so Expansionsleiter Stefan Kaiser. "Für uns ist der Standort hervorragend geeignet, da er sehr gut erreichbar ist, viele kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen und ein starkes Umfeld mit Kaufland und Bauhaus existiert", so Kaiser. Man plane ein Angebot über alle Sportarten hinweg. Decathlon bietet mit seinen Eigenmarken ein relativ günstiges Sortiment.

Seit acht Jahren ist Decathlon in Augsburg ein Thema

Die Frage, ob und wo Decathlon sich in Augsburg ansiedeln kann, beschäftigt das Unternehmen und die Politik seit mehr als acht Jahren. Decathlon wollte zunächst ins Lechhauser Industriegebiet neben das AZ-Hochhaus mit 6000 Quadratmetern Fläche. Von den Einzelhändlern und aus der Rathausopposition kam damals scharfer Gegenwind - mit einem derartigen Fachmarkt auf der grünen Wiese schwäche man die bestehenden Geschäfte. Schließlich schwenkte auch die damalige Wirtschaftsbürgermeisterin und heutige Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) um und wollte Decathlon dazu bewegen, in eine Innenstadtlage zu ziehen. Decathlon lehnte mit Verweis auf das Filialkonzept des Konzerns ab.

Filiale entsteht in Nachbarschaft zu Aldi und Kaufland

Am ursprünglich vorgesehenen Standort in der Ammannstraße steht inzwischen das neue BMW-Autohaus, nachdem der Stadtrat den für Decathlon nötigen Bebauungsplan für ein Ladengeschäft ablehnte. Am neuen Standort nahe EGM (hinter dem früheren Saturn-Markt an der Meraner Straße) sind Fachmärkte im Bebauungsplan vorgesehen. Aldi hat sich dort bereits mit einer Filiale angesiedelt.

So könnte der Standort von Decathlon in Augsburg aussehen. Bild: Decathlon Immobiliengruppe

Das 2016 aktualisierte Einzelhandelskonzept der Stadt geht davon aus, dass Sportartikel zwar ein Thema für die Innenstadt sind, um diese vor dem Ausbluten zu bewahren, doch größere Sportgeräte genauso wie Fahrräder auch außerhalb der City verkauft werden können. Der Großteil der Verkaufsfläche in diesem Segment befindet sich in Nebenlagen.

Das ist das Unternehmen Decathlon 1 / 4 Zurück Vorwärts Decathlon ist ein französisches Unternehmen, das 1976 gegründet wurde. Es stellt Sportbekleidung und Sportgeräte her und verkauft diese – vor allem über Eigenmarken.

Zum Sortiment gehören angeblich rund 35.000 verschiedenen Sportartikeln für etwa 70 Sportarten. Decathlon gilt, gemessen an Umsatz und Mitarbeitern, als einer der größten Sportartikelhersteller der Welt. Ende 2018 hatte das Unternehmen nach Angaben des Onlinenlexikons Wikipedia 1511 Filialen in 51 Ländern weltweit.

Auf dem Konzern-Stützpunkt in Villeneuve-d’Ascq in Nordfrankreich arbeiten über 500 Ingenieure und 150 Produktdesigner, die jährlich bis zu 2800 Produkte entwickeln und rund 40 Patente einreichen (laut Wikipedia).

Decathlon erzielte laut Wikipedia im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 11 Milliarden Euro. Der Konzern hatte zu diesem zeitpunkt rund 82.000 Mitarbeiter.

In der Innenstadt gibt es neben Sport Scheck in der City-Galerie nur noch Karstadt als größeren Sportartikelhändler und Wöhrl mit einer Sportabteilung. Sport Förg hat sich vom langjährigen Sitz in Göggingen nach Friedberg verlagert, der Pro-Sport-Markt in der Grenzstraße (Kriegshaber) gab 2015 auf. Ein großer Markt ist in Neusäß mit Sport-Schmid entstanden.

Das französische Unternehmen Decathlon hat mehrere Niederlassungen

Decathlon hat in den vergangenen Jahren in Süddeutschland expandiert. Die nächsten Filialen liegen im Raum München, Ingolstadt und Ulm. In Augsburg werde man künftig nur eine Filiale führen, so Kaiser, auch wenn man sich langfristig auf große Verkaufsflächen konzentrieren werde.

