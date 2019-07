vor 44 Min.

Stadtjugendring: Das Modular-Festival ist das Aushängeschild

Auf der Frühjahrsvollversammlung sind die Finanzen des dreitägigen Festes ein Thema. Für Ausfälle gibt es eine „Risiko-Unterstützung“. Die politische Beteiligung von jungen Menschen nimmt neben vielen weiteren Projekten und Aufgaben an Bedeutung zu

Von Miriam Zissler

Das größte Projekt des Stadtjugendrings (SJR) ist das Jugendfestival Modular, das in diesem Jahr am neuen Standort am Oberhauser Gaskessel sein zehntes Jubiläum feierte. Das Festival, das als Plattform der jungen Kulturszene mit verschiedenen Veranstaltungen in der Innenstadt begann, hat sich mit den Jahren enorm entwickelt. Mittlerweile umfasst das Budget des Jugendfestivals 1,2 Millionen Euro. Nicht ohne Grund hatten bei der diesjährigen Frühjahrsvollversammlung des SJR Delegierte, Vorstandsmitglieder, aber auch der Rechnungsprüfer das Festival im Blick. Schließlich solle es aufgrund der Größe nicht zu einem finanziellen Risiko für den Stadtjugendring werden – gerade auch nachdem es in diesem Jahr keine ausverkaufte Veranstaltung war. „Es gab 13429 verkaufte Tickets. Damit sind wir leicht unter dem Stand des vergangenen Jahres geblieben“, informierte Vorstandsvorsitzender Franz Schenck die rund 50 Delegierten.

Er bedankte sich bei den knapp 400 freiwilligen Helfern, die das Festival mit ihrem Einsatz ermöglichten. Wie sich allerdings der Ticketverkauf und der verregnete Samstag finanziell auf das Festival auswirken werde, könne jetzt noch nicht gesagt werden, so Schenck. Sowohl der Vorstandsvorsitzende als auch SJR-Geschäftsführer Helmut Jesske betonten, dass vom Kulturreferat eine „Risiko-Unterstützung“ zugesagt worden sei. Im vergangenen Jahr hätten die Organisatoren bereits an einigen „Stellschrauben gedreht“, um das finanzielle Risiko abzufedern. So waren im Vorfeld des diesjährigen Modular-Festivals etwa die Kosten für die Ticketpreise erhöht worden. Bei der Übersicht über das Haushaltsjahr informierte Jesske, dass das Modular 2018 mit einer „ziemlichen Punktlandung“ abgerechnet werden konnte – mit einem Minus von 36000 Euro, das im Haushalt aufgefangen werden konnte.

Rechnungsprüfer Roberto Armellini bestätigte, dass das Festival auch seinen Kollegen Christoph Meier und ihn beschäftigt habe. Die Abrechnung des diesjährigen Festivals müsse zwar erst abgewartet werden, dennoch bedürfe es eine vorausschauende finanzielle Planung, damit auch ein Regentag kein Risiko darstelle.

Rechnungsprüfer Armellini, der das ausgeglichene Ergebnis der Jahresrechnung (5,2 Millionen Euro) bescheinigte, lobte die „solide und sauber aufgelistete“ Finanzbuchhaltung. Es konnten im vergangenen Jahr über 60000 Euro den Rücklagen zugeführt werden, die nun auf über 275000 Euro angewachsen sind.

Dass der Stadtjugendring aber nicht nur mit dem Thema Modular gleichzusetzen ist, machten eine Vielzahl von Berichten und Rückblicken deutlich. So ist die politische Beteiligung Jugendlicher zu einer wichtigen Aufgabe geworden. Dabei werden junge Menschen an ihre Möglichkeiten herangeführt und konnten beispielsweise im Rahmen der U18-Wahl im Vorfeld ihre Stimme abgeben.

Vor der Europawahl vergangenen Mai machten in Augsburg 442 Jugendliche unter 18 Jahren ihr Kreuz. Stärkste Partei waren bei ihrer Wahl die Grünen mit knapp 30 Prozent. Vor der Landtagswahl 2018 gab es für die Jugendlichen die Möglichkeit, einen Schlagabtausch der Augsburger Kandidaten in der Musikkantine zu verfolgen. Fragen konnten dabei anonym per Whatsapp gestellt werden. 100 Jugendliche nahmen an der Veranstaltung in der Kantine teil, 800 Interessierte verfolgten die Talkshow via Livestream auf Facebook.

Neben dem Engagement in den Jugendhäusern, der Jugendsozialarbeit an Schulen und dem Fanprojekt konnte im vergangenen Jahr der Bereich Streetwork ausgebaut werden. Innerhalb des SJR wird derzeit an einem neuen Leitbild gearbeitet. Es wurden außerdem dank eines Zuschusses der Stadt neue Spielgeräte angeschafft, die verliehen werden können.

