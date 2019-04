vor 46 Min.

Stadtteilbücherei beendet ihr Schattendasein

Lechhauser Einrichtung zieht aus dem Hinterhof ins Schaufenster der Blücherstraße 1

Von Silvia Kämpf

Die Stadtteilbücherei Lechhausen wird ihre Fläche laut Bildungsreferent Hermann Köhler und Noch-Stadtbücherei-Leiter Manfred Lutzenberger fast verdreifachen. Die seit 1982 im Hinterhof der Blücherstraße 1 ansässige Filiale misst derzeit 200 Quadratmeter und wächst auf 570 Quadratmeter an. Uns sie soll besser zu finden sein.

Gemeinsam mit Architekt Wolfgang Walcher wollen Köhler und Lutzenberger der Einrichtung vor allem mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Sie rücken den Standort aus dem Schatten des Rückgebäudes mehr ins Licht der Öffentlichkeit – und zwar in das Schaufenster des ehemaligen Obst- und Gemüseladens im Einmündungsbereich gegenüber dem Schlössle. Wenn die Stadtteilbücherei 2020 erst umgezogen ist, strebt sie außerdem das Projekt „open library“ an. Das bedeutet erst einmal, die Voraussetzungen für „zusätzliche Öffnungszeiten ohne Personal“ zu schaffen. Bislang gebe es in Deutschland zehn solcher Büchereien, in Bayern wäre Lechhausen der zweite Standort. Fernziel jedenfalls sei eine 24-Stunden-Öffnung, sagt Köhler.

Wie der Referent und Augsburgs scheidender Büchereileiter sagen, handelt es sich in Lechhausen momentan um die kleinste Zweigstelle. Im bevölkerungsreichsten Stadtteil Augsburgs gehöre jedoch eine „Einrichtung mit entsprechender Qualität“ her. Hierfür seien auch anspruchsvolle technischen Voraussetzungen zu schaffen. Benötigt werden laut Stadtverwaltung besondere Eingangstüren, da eine spätere Nachrüstung wesentlich teurer käme.

Zunächst aber wird umgebaut. In den frei werdenden Räumen der Koller Grundbesitz AG sollen bis Ende des Jahres unter anderem ein Lese-Café, ein Info-Point und ein Bereich für die elektronische Recherche eingerichtet werden. Direkt am Eingang ist ein Raum vorgesehen, in dem die Rückgabe der ausgeliehen Medien jederzeit möglich ist. Im darüberliegenden Geschoss werden die Kinder umfassend versorgt und betreut. Eingerichtet wird dort ein großzügiger Bereich zum Hausaufgabenmachen und eine Kinder-Kantine. Viel Platz steht zum Spielen, Lesen und Chillen, zur Verfügung. Leiterin des neuen Lechhauser Erlebnisraumes ist Martina Kein.

Themen Folgen