Straßenkünstler-Festival La Strada verzaubert die Besucher

Mit Jonglage und Comedy zog Uili So aus Brasilien die Besucher von La Strada an. Mit dem kleinen Michael (9) holte er sich Verstärkung auf die Bühne

Bei traumhaftem Sommerwetter hat am Freitagabend das Straßenkünstlerfestival La Strada begonnen. Bis Sonntag ziehen Gaukler, Zauberer, Akrobaten und Musiker ihr Publikum in den Bann. Auf dem Rathausplatz holte sich Uili So aus Brasilien für seine Jonglage Verstärkung aus dem Publikum – den neunjährigen Michael. Die zweite Bühne ist auf dem Holbeinplatz in der Altstadt zu finden. Zusätzlich gibt es am Samstag nochmals ein Feuerwerk um 22.30 Uhr auf dem Rathausplatz. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, die Künstler freuen sich aber über eine Spende. Weitere Infos zum Programm gibt es hier.

