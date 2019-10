vor 32 Min.

Streit im Saunaclub: Mann will nicht bezahlen

In einem Saunaclub in Augsburg gab es am frühen Freitagmorgen Ärger: Ein Freier, so die Polizei, wollte nicht bezahlen. Er verlangte eine detaillierte Rechnung.

In einem Saunaclub in der Gubener Straße in Augsburg kam es am Freitag gegen 3 Uhr zu Differenzen zwischen "einem 25-jährigen Freier und zwei Angestellten des Etablissements", schreibt die Piluzei. Es sei dabei um die von dem mann "in Anspruch genommene Leistungen", die er ohne eine detaillierte schriftliche Rechnung augenscheinlich nicht bezahlen haben wollen, so die Beamten weiter. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den 25-Jährigen zur Bezahlung bewegen. Einem Hausverbot für den Club konnte er dadurch jedoch nicht mehr entgehen. Der Besuch dürfte den Mann noch teurer kommen, weil er die Beamten beleidigte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

