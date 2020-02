19:44 Uhr

Sturm: Eine Infopolitik mit Schwachstellen

Die Stadt informierte erst spät über das Orkantief Sabine. Der Sturm verursachte Schäden in Augsburg, etwa am Rathausplatz.

Die offizielle Nachricht über den Schulausfall am Montag kommt in Augsburg spät. Viele Bürger fühlten sich von Stadt und Behörden unzureichend informiert.

Von Nicole Prestle

Die Nachricht, dass am Montag wegen Sturmtief „Sabine“ auch in Augsburg die Schule ausfällt, erreichte die betroffenen Eltern am frühen Sonntagabend. Reichlich spät: Viele Schulämter anderer Kommunen und Landkreise hatten da längst informiert. In Augsburg sickerte die Nachricht eher zäh durch – über Eltern-Apps und Whatsapp-Gruppen. Auf der Internetseite des Schulamts war selbst am Montag nichts zu lesen.

Homepage der Stadt Augsburg: Informationen zu Sturm kommen spät

Die Stadt hatte mit ihren Kitas ein ähnliches Problem: Die Augsburg-Homepage dominierten am Sonntagabend die Schmetterlingsschau im Botanischen Garten (der am Montag gar nicht geöffnet hatte, was dort aber nicht stand) und die City-Zone. Einschränkungen durch Sturm „Sabine“? Fehlanzeige. Erst nach 18 Uhr tauchten erste Posts in sozialen Netzwerken auf.

Viele Bürger fühlten sich von Stadt und Behörden unzureichend informiert. Dass sie Krisenkommunikation eigentlich beherrscht, hat die Stadt bei der Entschärfung der „Weihnachtsbombe“ vor einigen Jahren gezeigt. Am Sonntag vor „Sabine“ funktionierte dieses Zusammenspiel weniger optimal. Der Live-Ticker, der inzwischen auf der städtischen Homepage zu finden ist – man hätte ihn sich früher gewünscht.

