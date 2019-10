vor 47 Min.

Suche nach Schülern

Zehnjährige nicht im Unterricht

Ein größeres Aufgebot an Polizisten, Feuerwehrleuten und Rettungskräften hat am Donnerstagvormittag im Siebentischwald in Augsburg nach zwei vermissten Schülern gesucht. Die Suchaktion begann, weil sich die Leitung einer Schule, die in der Nähe liegt, bei der Polizei gemeldet hatte. Die beiden Zehnjährigen seien nicht zum Unterricht erschienen, informierte die Schule die Polizei. Da unklar war, wo sich die Schüler genau aufhalten und was mit ihnen los ist, entschied sich die Polizei zu einer Suchaktion im Bereich des Stadtwalds und beim Zoo. Beide Schüler seien im Bereich der Sportanlage Süd aufgegriffen worden, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mit. (jöh)