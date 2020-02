14.02.2020

TSV Haunstetten braucht Heimstärke

Auf den Drittligisten warten Wochen der Wahrheit. Den Auftakt bildet das Heimspiel gegen Möglingen.

Die Wochen der Wahrheit beginnen für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten: zum Auftakt einer Serie von drei Heimspielen in Folge empfangen die Rot-Weißen am Samstag um 18 Uhr den TV Möglingen in der Albert-Loder-Halle und wollen ihre ausgezeichnete Position in der oberen Hälfte verteidigen. Die Gäste aus dem Stuttgarter Norden gehören dagegen zum „unteren Sextett“ der Liga. Ihr Potenzial haben sie zum Rückrundenstart eindrucksvoll mit einem überragenden Sieg gegen Aufstiegsfavorit Regensburg gezeigt.

Trainergespann legt großen Wert auf die Defensivarbeit

Haunstettens Trainergespann Vornehm/Högl hat deshalb in der Vorbereitung großen Wert auf die Defensivarbeit gelegt: „Entschlossenheit, Geduld und maximale Aufmerksamkeit sind hier die entscheidenden Faktoren. Wir müssen aber auch Vertrauen in unser Spiel haben.“ Nach dem 33:26-Auswärtssieg in Gröbenzell wäre ein weiterer Erfolg für den TSV Gold wert. (hv)

