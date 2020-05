vor 34 Min.

Tödlicher Streit am Königsplatz: Anklage gegen drei Verdächtige

Ein 49-jähriger Mann ist im Dezember am Königsplatz in Augsburg totgeschlagen worden. Von ursprünglich sieben Verdächtigen sind jetzt drei junge Männer angeklagt worden.

Von Jörg Heinzle

Nach der tödlichen Schlägerei am Königsplatz in Augsburg im Dezember hat die Staatsanwaltschaft gegen drei Verdächtige nun Anklage erhoben. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei jungen Männern gefährliche Körperverletzung vor, einem 17-Jährigen wird zudem Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Vier weitere junge Männer, die zunächst verdächtigt wurden und deshalb auch mehrere Monate in Untersuchungshaft saßen, müssen dagegen mit keiner Strafe mehr rechnen. Die Verfahren gegen sie wurden inzwischen eingestellt.

Die Tat hatte sich am 6. Dezember vorigen Jahres abgespielt. Die nun Angeklagten gehörten zu einer siebenköpfigen Gruppe, die in der Innenstadt unterwegs war. Der 17-Jährige ist laut Anklage dringend verdächtig, am späten Abend am Königsplatz einen 49-jährigen Mann, nach einem Streit, der in einer Schubserei endete, unvermittelt einen so gezielten und wuchtigen Faustschlag versetzt zu haben, dass dieser an Ort und Stelle an einer massiven Einblutung ins Gehirn starb.

Kö-Tat in Augsburg: Ein zweiter Mann wurde bei dem Streit geschlagen und getreten

Allen drei jetzt Angeschuldigten - 17, 18 und 20 Jahre alt - wird vorgeworfen, nach einer unmittelbar nach diesem Geschehen folgenden Schubserei zwischen dem 50-jährigen Begleiter des Getöteten und einem weiteren 19-jährigen Heranwachsenden aus der Gruppe, diesen Mann derart geschlagen und getreten zu haben, dass dieser unter anderem einen Jochbeinbruch erlitt.

Der 17-Jährige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Haftbefehle gegen die weiteren Gruppenmitglieder wurden im März aufgehoben, nachdem das Bundesverfassungsgericht sie für unzulässig erklärt hatte. Das Augsburger Landgericht muss jetzt entscheiden, ob es die Anklage zulässt und es zu einem Prozess kommt. Die Tat hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt, auch deshalb, weil das Opfer bei der Berufsfeuerwehr und auch ehrenamtlich als Feuerwehrmann tätig war. Kurz nach der Tat hatten viele Feuerwehrleute am Tatort dem 49-Jährigen gedacht. Viele Augsburger hatten Kerzen, Blumen und Botschaften dort abgelegt.

Augsburger Staatsanwaltschaft stuft die Tat nicht mehr als Totschlag ein

Anfangs hatte die Staatsanwaltschaft die Tat noch als Totschlag eingestuft. Das setzt voraus, dass der Täter den möglichen Tod des Opfers bewusst in Kauf nimmt. Davon sind die Ermittler nun abgerückt. Ursprünglich ging die Staatsanwaltschaft auch davon aus, dass alle aus der Gruppe für den Tod des 49-jährigen mitverantwortlich sind. Sie warf den sechs weiteren Verdächtigen eine Beihilfe zum Totschlag vor. Die Argumentation war, sie hätten ihren 17-jährigen Kumpel psychologisch bei der Tat unterstützt. Die Verteidiger der jungen Männer hatten das von Anfang an scharf kritisiert. Es gibt Videos, die zeigen, dass einige aus der Gruppe mehrere Meter entfernt waren, als der 17-Jährige dem Mann den tödlichen Schlag verpasste.

Inzwischen folgt die Staatsanwaltschaft diesem Argument. Wegen des Todes des 49-Jährigen wurde jetzt nun der Schläger selbst angeklagt. Die beiden weiteren nun Angeklagten sollen bestraft werden, weil sie danach in die Schlägerei mit dem 50-jährigen Freund des Getöteten verwickelt gewesen sein sollen. Bei Dreien aus der Gruppe wurde das Verfahren eingestellt, weil ihnen eine Beteiligung an beiden Schlägereien nicht nachgewiesen werden konnte, teilt Matthias Nickolai, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, mit.

Ein 19-Jähriger habe zwar den 50-jährigen Begleiter des Feuerwehrmannes geschlagen. Bei ihm liege aber nur eine einfache Körperverletzung vor. Da der 19-jährige aber drei Monate in U-Haft gewesen sei, sei einer weitere Strafe aus Sicht der Staatsanwaltschaft nicht mehr erforderlich.

