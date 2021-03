Trio steht nackt am Fenster und brüllt rechtsradikale Parolen

Zu einem denkwürdigen Einsatz der Polizei kam es am Montagabend in Augsburg. Gegen zwei Männer und eine Frau wird nun wegen diverser Vorwürfe ermittelt. Ihr Motiv ist noch unklar.

Am Montagabend gegen 19 Uhr wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in das Lange Sächsengäßchen gerufen. Anwohner hatten mitgeteilt, dass sich in einem Mehrfamilienhaus drei stark alkoholisierte Personen aufhielten, die "überlaut Musik hören und am geöffneten Fenster lautstark rechtsradikale Parolen" brüllten, so die Polizei. Nach Angaben der Ermittler kam es durch die drei Personen "offen sichtbar zu sexuellen Handlungen und zum Entblößen von sonst verdeckten Körperregionen".

Die zwei Männer im Alter von 40 und 35 Jahren sowie eine Frau im Alter von 34 Jahren hatten in der Wohnung noch gestohlene Verkehrsschilder und Hinweistafeln der Stadt Augsburg liegen. Die Polizei nahm die Musikanlage mit, um weiteren Lärm zu unterbinden. Das Trio erwartet nun Anzeigen, die Motivlage wird noch ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)