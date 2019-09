vor 51 Min.

Tumult in der Klinik: Glimpfliches Ende für neun Angeklagte

Zwischen zwei Großfamilien kommt es vor der Augsburger Kinderklinik zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Doch vor Gericht wird nicht ganz klar, was wirklich passierte.

Zwischen zwei Großfamilien kam es vor der Augsburger Kinderklinik zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Doch vor Gericht wird nicht ganz klar, was wirklich passierte.

Von Michael Siegel

Vier Verhandlungstage waren nötig, dann waren alle Beteiligten zu einem Kompromiss bereit. Mit Einstellungen gegen Geldauflagen wurde das Verfahren wegen Landfriedensbruchs gegen insgesamt neun Angeklagte beendet. Die drei Frauen und sechs Männer im Alter zwischen 21 und 49 Jahren, Mitglieder einer Augsburger Großfamilie, hatten sich bei der Geburt eines Kindes im Eingangsbereich der Kinderklinik eine Rangelei geliefert.

Die Ausgangslage: Da sind zwei Sinti-Familien, die sich nicht ganz grün sind. Dann aber bekommen ausgerechnet der Sohn aus der einen und die Tochter aus der anderen Familie ein Kind miteinander. Beide sind, so erbringt es die Hauptverhandlung vor Richterin Elke Worthmann, per Sinti-Hochzeit bereits verbunden. Zwar hat die Beziehung Höhen und Tiefen, inzwischen aber, so bekundet es der Vater des Kindes und Geschädigte der Auseinandersetzung, sind die Eltern auf einem guten gemeinsamen Weg. Demnächst solle geheiratet werden.

Prozess in Augsburg: Tumult vor Kinderklinik

Am Geburtstag des gemeinsamen Kindes im November 2017 sah es etwas anders aus. Da kam eine fünfköpfige Reisegesellschaft samt dem Vater des Kindes aus Freiburg in die Klinik gefahren, um das neugeborene Kind und die Mutter zu besuchen. Dort wurden die Freiburger bereits von einer Gruppe, rund 20 Personen, aus der Familie der Mutter, erwartet. Kurz vor Mitternacht kam es in der Eingangshalle zum Streit, es wurde geschubst, es setzte Schläge, möglicherweise auch mit einem Baseballschläger. Der Sicherheitsdienst und die Polizei mussten eingreifen, es kommt zu Anzeigen.

Die Beteiligten, so zeigt sich im Gericht, sind jedoch an einer Strafverfolgung nicht wirklich interessiert. Sie können sich kaum noch erinnern, keiner weiß genau, wer tatsächlich wen geschlagen oder umgestoßen hat. Auf dem Film einer Überwachungskamera ist etwas zu sehen, aber auch nichts Genaues zu erkennen. Und die zahlreichen Personen im Zeugenstand können wenig konkret Belastendes beisteuern.

Hatte eine erste Verständigung zwischen dem Gericht, der Verteidigung und der Staatsanwaltschaft zu Prozessbeginn noch kein Ergebnis gebracht, klappt es am vierten Verhandlungstag fast drei Monate später besser. Richterin Worthmann, Staatsanwältin Yvonne Möller und die Verteidiger Alexandra Gutmeyr, Felix Hägele, Cornelia McCready und Catherine Müller finden einen Kompromiss, den auch ihre Mandanten akzeptieren. Das Verfahren gegen alle neun Angeklagten wird wegen Geringfügigkeit eingestellt – gegen drei von ihnen, weil sie sich zusätzlich in anderen Verfahren verantworten müssen. Die übrigen sechs zahlen jeweils 250 Euro Geldauflage.