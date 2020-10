14:56 Uhr

Überfall auf Pärchen: Anwohnerfoto überführt rabiate Diebe

Ein aufmerksamer Anwohner hat zwei Schläger fotografiert, die einem 19-Jährigen den Geldbeutel entwendet haben. Die Polizei konnte die Täter unweit des Tatortes stellen.

Zwei Männer haben Sonntagnacht vor einer Bar in der Frauentorstraße ein Pärchen attackiert. Dem 19-jährigen Mann traten sie dabei in die Beine, so dass er zu Boden ging, so die Polizei. Daraufhin traten beide Männer auf ihr Opfer ein und schlugen mit Fäusten in Richtung seines Kopfes. Als die 20-jährige Begleiterin des Attackierten dazwischen ging, flüchteten beide Männer. Erst da bemerkte der 19-Jährige, dass sein Geldbeutel fehlte, den er einstecken hatte. Ein Anwohner beobachtete die gesamte Situation und konnte die Täter fotografieren. Mithilfe des Täterfotos wurde durch die alarmierten Streifen eine sofortige Fahndung eingeleitet.

Kurz darauf konnten die beiden tatverdächtigen Männer im Bereich der Straße Herrenhäuser festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurde der entwendete Geldbetrag in der Hosentasche eines Festgenommenen aufgefunden. Die Beamten gaben sich aber damit nicht zufrieden und konnten tatsächlich den dazugehörigen Geldbeutel auf der Fluchtroute der Täter in einer Mülltonne auffinden. Gegen die 22-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls ermittelt. (att)

