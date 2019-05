vor 17 Min.

Unbekannter Fahrgast schlägt 13-jähriges Mädchen

Ein bislang unbekannter Mann hat in einem Bus einem Mädchen ins Gesicht geschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Eva Maria Knab

Der Fall ereignete sich am Mittwoch, wurde aber erst jetzt bekannt: Nach Angaben der Polizei schlug ein bislang unbekannter Fahrgast in einem Bus in der Innenstadt einem 13-jährigen Mädchen ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13 Uhr in einem Bus der Linie 22, Höhe Berliner Allee. Die Schülerin wurde dabei leicht verletzt. Der Mann war etwa 45 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Er trug auffällige weinrote fingerlose Handschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

