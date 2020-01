vor 32 Min.

Unbekannter beschädigt in Firnhaberau 34 Wahlplakate

Die Polizei berichtet, dass in der Firnhaberau etliche Wahlplakate über Nacht beschädigt wurden. Symbolbild

Ein Unbekannter hat sich in der Firnhaberau offenbar an Wahlplakaten gestört.

Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag in der Firnhaberau 34 Wahplakate beschädigt. Der Vorfall passierte gegen 3.30 Uhr. Ein Zeuge hatte eine dunkel gekleidete Person beobachtet. Der Täter ging dabei in der St.-Lukas-Straße und im Hammerschmiedweg "parteiübergreifend" vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)

