15:29 Uhr

Unbekannter bricht in Innenstadt in Arztpraxis ein

In der Innenstadt wurde in eine Arztpraxis eingebrochen. Symbolbild

Ein Einbruch hat sich am Wochenende in einer Arztpraxis in der Innenstadt ereignet. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in eine Arztpraxis in der Prinzregentenstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) eingebrochen.

Über die Eingangstüre verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zur Praxis und verursachte dabei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ob der Einbrecher etwas aus der Arztpraxis entwenden konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei Augsburg.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0821/323-3810 zu melden. (ina)

