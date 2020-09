vor 47 Min.

Unbekannter flüchtet nach Unfall in Oberhausen

Einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht meldet die Polizei aus Oberhausen.

Dort hat ein Unbekannter in der Augustastraße einen an der Straße geparkten schwarzen BMW M2 angefahren und hat danach das Weite gesucht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 16 und 17.30 Uhr. Der Sachschaden an der linken Fahrerseite wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2510 zu melden. (ina)

Themen folgen