"Unbeschreiblich schön": Das sagen Mimi und Josi über ihr Konzert

Im Interview erzählen die Augsburger Schwestern Mimi und Josi, wie ihnen ihr Konzert auf dem Rathausplatz gefallen hat - und welche Pläne sie für die Zukunft haben.

Die Augsburger Schwestern Mimi und Josi rockten zusammen mit der Band The BossHoss den Rathausplatz. An die 2000 Menschen kamen, um die Siegerinnen der TV-Castingsendung „The Voice Kids“ mit ihren Förderern bei ihrem Dankeskonzert zu hören. Im Interview mit AZ-Redakteurin Ina Marks erzählen sie, wie ihnen das Konzert in Augsburg gefallen hat - und welchen Plan B sie haben, falls es mit der Musikkarriere wider Erwarten doch nichts werden sollte. Video: Jörg Heinzle