Veranstalter sagt große Immobilienmesse in Augsburg ab

Plus Die Immobilientage und die Baumesse Bau im Lot waren im Kalender der Messe Augsburg zum Jahresauftakt ein fester Termin. Im Jahr 2021 fällt die Doppelveranstaltung aus.

Von Michael Hörmann

Das Messejahr in Augsburg startete seit vielen Jahren mit der Immobilienmesse, die mit der Baumesse Bau im Lot gekoppelt ist. Bei freiem Eintritt besuchten regelmäßig Tausende Menschen die Veranstaltung. Im Jahr 2021 wird es aufgrund der Corona-Pandemie keine Immobilienmesse geben, auch die Bau im Lot ist ersatzlos gestrichen. Die Veranstalter hoffen darauf, dass dann im Februar 2022 eine Neuauflage möglich sein werde.

Bernd Böhme ist Veranstalter der Augsburger Immobilientage. "Die Absage ist unserem Team nicht leichtgefallen", sagt er. Die Situation aufgrund der Corona-Entwicklung lasse aber keine andere Entscheidung zu. Böhme ergänzt: "Die besorgniserregenden Entwicklungen der Infektionszahlen der letzten Wochen sowie weitere Absagen von Messen und Veranstaltungen machen die weitere Planung für die Böhme event Marketing GmbH unmöglich." Unter diesen Umständen könnten die Veranstalter die bewährte Qualität der Messe sowie eine zuverlässige Planungsgrundlage im Sinne der Aussteller nicht mehr garantieren.

Die Immobilientage gibt es seit 33 Jahren in Augsburg

Die Augsburger Immobilientage sind seit 33 Jahren ein fester Bestandteil des Augsburger Messekalenders. Süddeutschlands führende Messe für den privaten Bauherrn, wie sie sich selbst bezeichnet, stellt regelmäßig die Drehscheibe für Angebot und Nachfrage an Wohneigentum, aber auch an Produkten und Dienstleistungen für Renovierung und Modernisierung in Nordschwaben dar. Die nächsten Immobilientage Augsburg finden nach der Verschiebung vom 11. bis 13. Februar 2022 statt.

Zu diesem Termin will auch der der Verein Qualität am Bau am Start sein, der seit 24 Jahren die Bau im Lot organisiert. Es handelt sich um eine Präsentation der Handwerksfirmen des Vereins. Sprecher Joachim Heinze sagt: "Aufgrund der momentanen coronabedingten Situation sowie den strengen Auflagen vonseiten der Politik sieht der Verein Qualität am Bau keine Möglichkeit, die Baumesse zum Termin Ende Januar 2021 weiter zu planen und durchzuführen." Der Vorstand des Vereins habe daher entschieden, die Messe auf das darauf folgende Jahr zu verschieben.



