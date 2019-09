vor 34 Min.

Vortrag in Stadtbergen: Frauenarzt kämpft gegen Tabus bei Harnverlust

Prof. Christian Dannecker ist seit März der neue Chef der Frauenheilkunde am Augsburger Uniklinikum. Am Montag spricht er auch über die Notwendigkeit der Krebsvorsorge.

Von Andreas Alt

Frauen übernehmen meist mehr Verantwortung für ihre Gesundheit als Männer. Weil die Vorsorgeangebote rege genutzt werden, ist der Gebärmutterhalskrebs nach Aussage des Chefarzts der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Uniklinikum Augsburg, Prof. Christian Dannecker, selten geworden. 70 Prozent der Frauen gehen innerhalb von drei Jahren zur Vorsorge, jede zweite sogar jährlich. Dennoch will er über diesen Krebs und darüber, wie er zu vermeiden ist, in der Ärztlichen Vortragsreihe weiter aufklären.

Ab 2020 gibt es neue Vorsorge-Richtlinien

Die Primärprävention besteht in einer Spritze: der sogenannten HPV-Impfung. Dannecker wird auf Vor- und Nachteile dieser Vorsorgemaßnahme eingehen. Weitere sekundäre Vorsorgewege sind die zytologische (zelluläre) Untersuchung eines Abstrichs und die Suche nach dem HPV-Virus. Auf diese Weise findet der Arzt einen Gebärmutterhalskrebs bereits in seinen Vorstufen und kann ihn daher rechtzeitig stoppen. Dannecker wird dabei auch auf Änderungen der Gebärmutterhalskrebsvorsorge eingehen, die ab 2020 gelten werden.

Die Leitung der Klinik für Frauenheilkunde hat Dannecker am 1. März übernommen. Er kam vom Uniklinikum der LMU in Großhadern, wo er zuletzt stellvertretender Direktor war. Spezialisiert ist er auf Krebs und Urogynäkologie, die sich mit der Diagnostik und Therapie von Senkungszuständen des Genitale (Scheide, Gebärmutter) und mit dem unfreiwilligen Urinverlust beschäftigt. Deshalb will er in seinem Vortrag auch etwas über Harninkontinenz sagen, ein Leiden, das Frauen bereits in jungen Jahren befallen kann. Diese Krankheit sollte laut Dannecker nicht tabuisiert werden. Es gibt hier auch neue Therapieverfahren.

Frauenarzt will vor allem Fragen der Frauen beantworten

Weil er erstmals vor das Publikum im Bürgersaal tritt, hat sich Dannecker vorgenommen, vorrangig auf Fragen einzugehen, die ihm gestellt werden. Das betrifft neben dem Gebärmutterhalskrebs auch andere Krebsformen (zum Beispiel Brust- oder Eierstockkrebs). Nach seinen Worten bekommen 42 Prozent aller Frauen irgendwann in ihrem Leben Krebs – das ist allerdings ein etwas niedrigerer Anteil als bei Männern. Für Dannecker ist aber besonders interessant: Die Hälfte der Krebsfälle bei Frauen fallen in den Bereich der Frauenheilkunde.

Termin: Die Veranstaltung findet am Montag, 30. September, um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt.

