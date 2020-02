14:50 Uhr

Warum beim "Deichkind"-Konzert keine Wahlwerbung erlaubt ist

Die Band „Deichkind“ holte am Dienstagabend Politiker der Satirepartei „Die Partei“ auf die Bühne. Warum das für Gesprächsbedarf sorgt.

Plus Die Satirepartei "Die Partei" will in Augsburg einen Wahlkampfstand während eines Konzerts von "Deichkind" betreiben. Warum die Stadt das verbietet.

Von Jonas Voss

Als am Dienstagabend die Band „Deichkind“ in der Augsburger Schwabenhalle spielte, standen einige Politiker mit auf der Bühne. Dabei handelte es sich um Mitglieder der Satirepartei „Die Partei“. Ursprünglich wollten sie einen Wahlkampfstand im Foyer der Schwabenhalle betreiben. Den verhinderte allerdings die Stadt. In den sozialen Medien machte „Die Partei“ der Stadtregierung daraufhin Vorwürfe.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Warum "Die Partei" bei "Deichkind" in Augsburg nicht werben durfte Die erklärte ihr Veto gegen den Stand mit dem Neutralitätsgebot in öffentlichen Gebäuden, was der Wahlkampfstand der Partei „Die Partei“ vor dem Konzert verletzt hätte. Auf Facebook verlangten Vertreter der Satirepartei daraufhin eine Erklärung, wieso auf der Augsburger Frühlingsmesse (afa) Parteistände zugelassen waren oder Bundesparteitage auf dem Gelände abgehalten werden dürfen. Laut Informationen des Konzertveranstalters sei eine Anmeldung des Standes bei Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) vorgelegen. 15 Bilder Deutschlands klügste Party: Deichkind-Konzert in der Schwabenhalle Bild: Bernd Rottmann Thomas Schmidt-Tancredi, Geschäftsführer der Messe Augsburg, sagt dazu: „Vom Veranstalter wurde bei uns im Vorfeld der Konzertveranstaltung ausschließlich ein Merchandising-Stand im Foyer der Halle 1 angemeldet“. Erst durch die sozialen Medien und auf mehrmaliges Nachfragen habe man erfahren, dass dort ein Wahlkampfstand geplant sei. Die Messe als öffentliches Unternehmen habe aber die Pflicht, sich politisch neutral zu verhalten. Schmidt-Tancredi erläutert, dies bedeute, Wahlkampfwerbung einer einzelnen Partei könne während einer Veranstaltung auf dem Messegelände nicht zugelassen werden. Und zu Parteiständen auf der afa gibt es einen Unterschied. Jede Menge Wahlwerbung für "Die Partei" in Augsburg Der Geschäftsführer erklärt, „bei der afa handelt es sich um eine Endverbrauchermesse, bei der die gesamten Hallenflächen vom Veranstalter an entsprechende Aussteller weitervermietet werden“. Jede Partei könne sich zu der Veranstaltung anmelden, es bestehe keine Diskriminierung einzelner Parteien. Die Neutralität wäre nur dann verletzt, wenn einzelne Parteien nicht zugelassen wären. Bundesparteitage auf dem Messegelände seien erlaubt, weil laut Parteiengesetz ein Gleichbehandlungsgrundsatz besteht, der es jeder nicht-verbotenen Partei ermöglicht, das Gelände zu mieten. Eines hat die Stadt jedenfalls nicht verhindert: intensive Wahlkampfwerbung für die Satirepartei – angesichts des Auftritts ihrer Politiker vor tausenden Zuschauern auf dem Konzert und der daraus folgenden Medienberichterstattung. Lesen Sie hier die Konzertkritik: Deichkind feiern in Augsburg Deutschlands klügste Party Machen Sie auch unser Quiz zur Kommunalwahl in Augsburg:

Themen folgen