14:00 Uhr

Wassertram rollt durch Augsburg

Die Wassertram der Stadtwerke soll das UNESCO-Welterbe in der Stadt alltäglich sichtbar machen und zeigen, wie wertvoll das Augsburger Trinkwasser ist.

Die Stadtwerke wollen mit der Straßenbahn auf die hohe Qualität des Trinkwassers in der Stadt aufmerksam machen. Welches Motiv das Fahrzeug ziert.

Passend zum Unesco-Welterbetitel fährt ab sofort eine Straßenbahn mit dem Thema Trinkwasser durch Augsburg. Die Wassertram der Stadtwerke Augsburg (SWA) soll zeigen, dass das Trinkwasser aus dem Siebentischwald eines der besten Europas ist: naturbelassen, kontrolliert und ständig frisch am Wasserhahn verfügbar. Auf der Straßenbahn werden Menschen gezeigt, die Trinkwasser nutzen. Der Hintergrund ist ein Feld mit Mohnblumen, ein mittlerweile bekanntes Motiv aus dem Siebentischwald, aus dem das Augsburger Trinkwasser kommt.

Augsburger sind stolz auf ihr Trinkwasser

„Wir wollen mit der Wassertram unser Unesco-Welterbe in der Stadt alltäglich sichtbar machen“, sagt SWA-Geschäftsführer Walter Casazza. „Und wir wollen auch bewusst machen, dass qualitativ hochwertiges Trinkwasser nicht selbstverständlich ist.“ Das werde in Augsburg nur durch den konsequenten Naturschutz und die Pflege der Trinkwasserschutzgebiete auch für die nächsten Generationen gesichert. „Die Augsburgerinnen und Augsburger sind stolz auf ihr hervorragendes Trinkwasser, und das wollen wir mit der Tram zeigen“, so Casazza.

Der Unesco-Titel sei aber auch ein Auftrag für die Stadtwerke, auf die Folgen der Klimaveränderung und einer weltweiten Kommerzialisierung der Wasserversorgung aufmerksam zu machen. „Wenn heute schon über zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, sollte das für alle ein Alarmsignal sein“, so Casazza.

Regelmäßige Kontrollen des Trinkwassers

Naturbelassenes und unbehandeltes Trinkwasser von bester Wasserqualität liefern die Stadtwerke an alle Augsburger Haushalte und über die Stadtgrenzen hinaus. Zudem sind im gesamten Augsburger Stadtgebiet verteilt über 20 kostenlose Trinkbrunnen zu finden, an denen sich jeder gratis bedienen kann. Die Qualität des Augsburger Trinkwassers wird regelmäßig kontrolliert und mit Wasserproben gesichert. (AZ)